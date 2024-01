Palworld-Spieler will dickes Huhn einfangen und lernt auf die harte Tour, wie gefährlich Lucky Pals sind

Die niedlichen Hühnchen-Pals können es in Palworld faustdick hinter den Ohren haben...

Palworld übernimmt einige Ideen, die wir aus den Pokémon-Spielen kennen. Dazu gehören die Lucky Pals, gewissermaßen das Äquivalent zu den schillernden aka Shiny-Pokémon. Allerdings fallen die Lucky Pals hier deutlich stärker aus als ihre normalen Gegenparts und können eine echte Gefahr für unseren Charakter darstellen. Wie groß diese Gefahr ist, musste ein Spieler auf die harte Tour lernen.

Palworld-Spieler erlebt sein blaues Wunder und das wäre der Moment, wo wir das Spiel ausmachen würden

Was ist Palworld? Ein Survival-Spiel, das sich gerade größter Beliebtheit erfreut. Es hat sich innerhalb nur weniger Tage viele Millionen Mal verkauft und schickt sich gerade an, auf Steam selbst Platzhirschen wie PUBG und Counter-Strike 2 den Rang abzulaufen.

Inhaltlich müssen wir nicht nur unsere Basis bauen, Ressourcen sammeln und was zu Futtern organisieren, sondern können auch sogenannte Pals fangen.

1:12 Palworld - Der Pokémon-Shooter startet in wenigen Tagen in den Early Access

In der Spielwelt von Palworld treiben sich die Pals herum. Dabei handelt es sich um Tiere oder Monster, die wir fangen können, um sie dann für unsere Zwecke einzuspannen.

Pals eignen sich beispielsweise als Reittier, Flammenwerfer, Knarre oder ähnliches und erledigen auch simple Arbeiten für uns beziehungsweise helfen uns dabei.

Es gibt auch Lucky Pals: Die Lucky Pals sind die mächtigsten Varianten der Pals und lohnen sich auf jeden Fall. Wie ihr Lucky Pals erkennt und ausfindig macht, beziehungsweise was sie euch bringen, könnt ihr hier in unserem GamePro-Guide zum Thema lesen. Sie sind vor allem sehr groß und ihr erkennt sie auch am Klang.

Wie so eine Begegnung mit einem Lucky Pal im schlechtesten Fall ablaufen kann, zeigt dieses Video hier:

Die Situation ist direkt klar und der Spieler scheint schon im Voraus geahnt zu haben, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Jedenfalls wird er innerhalb kürzester Zeit mit einem massiven Strahlen-Angriff gegrillt und das Video hört auf.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Selbstverständlich sorgt das Ganze für große Belustigung bei den vielen Menschen in den Kommentaren. Die Reaktionen reichen von "ich hätte danach für den Tag ausgemacht" bis hin zu richtig vielen Dragon Ball- und anderen Anime-Memes voller Kamehamehas und sonstiger Strahlenattacken.

Wie ist eure erste Palworld-Begegnung mit den gigantischen Lucky Pals abgelaufen? Hattet ihr mehr Glück?