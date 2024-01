Gibt es in Palworld Shinys? Warum ihr euch die mächtigen Lucky Pals schnappen solltet

Wir verraten euch, welche Variation von Shinys es in Palworld gibt.

Die Parallelen zwischen Pokémon und Palworld sind kaum zu übersehen und wer bereits feste am Monstersammeln ist, um den Paldex zu komplettieren, fragt sich wahrscheinlich früher oder später: Gibt es – wie beim Vorbild – auch Shinys, also schillernde Varianten der Pals? Die Antwort ist: jein. Es gibt zwar nicht direkt Shinys, aber die sogenannten Lucky Pals. Hier erfahrt ihr, was ihr über sie wissen müsst.

So erkennt ihr die mächtigen Lucky Pals in Palworld

Palworld übernimmt nicht eins zu eins den Ansatz mit den schillernden Versionen der Pokémon, beziehungsweise Pals, sondern hat eine eigene Variante. Bei den Lucky Pals handelt es sich ebenfalls um Variationen bekannter Pals, aber ihr könnt sie an unterschiedlichen Merkmalen erkennen und sie kommen mit mächtigen Buffs.

Lucky Pals erkennen: Lucky Pals haben grundsätzlich erst mal dieselbe Farb-Kombination wie ihre gewöhnlichen Verwandten, aber falls ihr den Ton an habt, habt ihr gute Chancen, sie bereits zu hören, bevor ihr sie seht. Sobald die starken Varianten in der Umgebung sind, hört ihr nämlich einen hellen Sound, der vielleicht am ehesten an Glöckchen erinnert, aber sehr durchdringend ist.

Um den Lucky Pal dann zu erkennen, schaut euch einfach nach einem Tierchen um, das ungewöhnlich groß für seine Art ist. Außerdem könnt ihr, wenn ihr nah genug seid, hinter dem Namen kleine blau-weiße Sternchen-Symbole und unter Umständen auch ein Glitzern rund um den Pal sehen.

Lasst euch übrigens nicht irritieren: Der Klang ist sehr präsent und schon von Weitem zu hören. Ihr müsst also womöglich erst mal ein ganzes Stück laufen, bis ihr den Pal findet.

Darum sind Lucky Pals so gefragt

Lucky Pals sind nicht einfach nur seltener, sie bringen auch noch richtig starke Buffs mit. Sie verfügen über die passiven Fähigkeiten Rare und Workaholic. Ersterer gibt ihnen 15% mehr Angriffskraft, Letzterer ist ein ordentlicher Buff auf die Arbeitskraft (via dualshockers.com).

Hier seht ihr den Rare-Buff bei Chikipi.

Es lohnt sich also auf jeden Fall, Ausschau zu halten, beziehungsweise vor allem die Ohren offen zu halten. Unserer Erfahrung nach lassen sich die Pals nämlich wirklich prima über den speziellen Sound ausfindig machen.

Habt ihr schon einen Lucky Pal entdeckt oder sogar schon gefangen?