Palworld: Interaktive Map zeigt euch Lifmunk-Statuen, Schnellreisepunkte und mehr

Im Artikel seht ihr die komplette Map von Palworld.

Die Spielwelt von Palworld ist riesig und tummelt ihr euch gerade im Startgebiet, habt ihr bislang nur einen winzigen Teil von ihr gesehen. Damit ihr einen kompletten Überblick bekommt, stellen wir euch im Artikel die interaktive Map unserer Kolleg*innen von GamePressure genauer vor, auf der ihr zudem einige überaus wichtige Markierungen, wie beispielsweise die Fundorte der Lifmunk-Statuen seht.

Die interaktive Map von Palworld:

Das zeigt euch die interaktive Map zu Palworld

Allen voran zeigt euch die Karte alle Inseln samt den verschiedenen Biomen: Das Startgebiet im Süden, die Vulkaninsel im Westen, den riesigen Strand im Osten und auch das Schneegebiet im Norden.

Darüber hinaus zeigt die interaktive Map:

Bosse

Schnellreisepunkte

Türme des Syndikats

Eier

Gefangene Pals

Lifmunk Statuen

Statuen der Kraft

Besondere Pals

Da Palworld frisch erschienen ist, ist die interaktive Map noch nicht vollständig gefüllt. GamePressure wird die Karte jedoch stetig aktualisieren.

Warum Palworld aktuell so erfolgreich ist, was die Stärken des Survial-Spiels sind uns was es mit der aktuellen KI- und Plagiat-Kontroverse auf sich hat, das erklären wir euch im Video-Podcast:

1:00:23 Palworld - Das Skandalspiel, das Pokémon in den Hintern tritt

Palworld ist am 19. Januar im Early Access für PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One und Xbox Series X/S für rund 30 Euro erschienen. Alternativ findet ihr das Spiel auch im Xbox Game Pass.

