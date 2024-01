'Dein Sohn hat echt Glück' Palworld-Papa zeigt stolz beeindruckende Basis, die er mit seinem Sohn gebaut hat

Ein Vater-Sohn-Projekt bekommt Bewunderung auf Reddit.

Palworld ist am Freitag mit einem echten Knall in den Early Access gestartet und gehört momentan zu den erfolgreichsten Spielen auf Steam. Auf Reddit zeigt ein Fan in einem Video die schicke Basis, die er gemeinsam mit seinem Sohn gebaut hat. Die Community freut sich mit ihm über das Vater-Sohn-Projekt.

Gamer-Dad und Survival-Sohn haben Spaß mit Palworld

Reddit-User Tucce verrät in seinem Post: "Mein Sohn und ich arbeiten an einer Basis. Wir haben so viel Spaß!". Dank des dazu geposteten Clips werden auch die Dimensionen des Bauwerks richtig schön sichtbar:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Gelände ist rundherum umzäunt und wirkt von Weitem ein wenig wie ein römischer Palisadenbau. Drinnen ist alles sehr aufgeräumt und organisiert. Im mehrstöckigen Steingebäude gibt es einen großen Raum für die Betten und die Futterstelle der schuftenden Pals.

Daneben befindet sich eine gemütliche Halle mit Feuerstelle und der Statue der Kraft. Schließlich steigt der Spielercharakter noch die vielen Stufen hinauf und zeigt den Weitblick von oben.

Die Community freut sich für das Vater-Sohn-Duo

"Dein Sohn hat echt Glück, dich zu haben. Ich wünschte, ich hätte einen Gamer Dad", bemerkt ein Fan. Während ein anderer User eher den Dad beneidet und sagt: "Du Glücklicher. Habe versucht mit meinem 5-Jährigen zu spielen. Alles, was er tut, ist sterben und meine Pal Sphären verschwenden."

Ganz schön hart. Vor allem, weil hierbei ist zu bemerken ist, dass Palworld ziemlich brutal zur Sache geht und die Taschenmonsterwelt teilweise auf nicht Kinder-taugliche Art parodiert. Pals – und sogar NPC – können beispielsweise "geschlachtet" werden. Zwar ist das Ganze comicmäßig überzeichnet und machne Szenen verpixelt, trotzdem ist da viel Gewalt im Spiel. Wollt ihr es genauer wissen, gibt's den Palworld-Test von den Kolleg*inenn bei GameStar Plus.

Wie alt der Sohn von User Tucce ist, erfahren wir zwar nicht, dafür berichtet der Fan, dass er jung Vater geworden sei und sie gerade mal 17 Jahre trennen. Daher haben die beiden ein freundschaftliches Verhältnis.

1:30 Palworld - Trailer zum bizarren Pokémon-Klon, in dem ihr mit Schusswaffen kleine Monster abknallt

Außerdem habe der Sohn bereits weitaus mehr Erfahrung mit Survivalspielen als er selbst. Die Community empfiehlt darauf schon weitere Spiele für nächste Vater und Sohn-Koop-Erfahrungen. Eine weitere Familie lässt sich inspirieren:

Ich habe meiner Tochter das Video gezeigt und jetzt will sie auch Palworld spielen. Es hat sie daran erinnert, Minecraft mit ihrem Vater zu spielen ... Jetzt will ihr Vater auch spielen ... Also werden wir drei in einem paar Stunden spielen (es ist Zeit für sie, den Download zu starten).

Weitere User diskutieren über die Konstruktion der Außenwand oder berichten von Erfahrungen mit niedergebrannten Gebäuden. Beim Steinhaus innerhalb des Zauns kann das Vater und Sohn schon mal nicht passieren. Tucce möchte außerdem am liebsten nun eine neue Basis bei der Kirche auf dem rötlich gefärbten Bergrücken bauen. Eine ziemlich beeindruckende Kulisse, die ein wenig an Elden Ring erinnern mag.

Spielt ihr Palworld allein oder im Koop?