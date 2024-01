Palworld Roadmap: PvP, Crossplay und mehr - Neue Inhalte für die kommenden Monate bekannt

Hier findet ihr die Roadmap für Palworld.

Am 19. Januar ist Palworld auf Xbox und PC in den Early Access gestartet. Jetzt hat Entwickler PocketPair enthüllt, welche neuen Inhalte für zukünftige Updates geplant sind. Die komplette Roadmap findet ihr hier im Artikel.

Palworld Roadmap: Diese Features sind geplant

Wie PocketPair auf X (ehemeals Twitter) bekanntgibt, sollen zunächst bestehende Probleme behoben werden, die unter anderem aufgrund des enormen Ansturms auf die Server entstanden sind. Von Palworld wurden neben dem zeitgleichen Release im Xbox Game Pass allein über Steam binnen sechs Tagen über 8 Millionen Einheiten verkauft.

Bugs und Verbesserungen, die vorrangig behoben werden:

Das Datum im Spiel wird automatisch zurückgesetzt

Beim Spielstart kann es vorkommen, dass der Ladebildschirm nicht ausgeblendet wird

Wichtige Verbesserungen an der Konfiguration

Verbesserungen an der Pal-KI und Wegfindung

Diese Features sollen künftig ins Spiel kommen:

PvP

Raid-Bosse (Endgame-Conent)

Pal-Arena (PvP für Pals)

Verbesserungen am Bausystem

Crossplay zwischen Steam und Xbox

Zahlreiche Xbox-Features sollen verbessert werden

Serverübertragungen und -migrationen

Zudem sollen mit der Zeit neue Inseln, Pals, Bosse und Technologien ins Spiel kommen, um auch längerfristig für Spielspaß zu sorgen. Wann genau die Inhalte erscheinen, ist derweil noch unklar.

Die Early Access-Roadmap von Palworld

Erscheint Palworld auch auf PS4, PS5 und Switch?

Aktuell gibt es seitens PocketPair keine konkreten Pläne das Survival-Spiel auch auf andere Plattformen zu bringen. Laut eigener Aussage wolle man weitere Versionen jedoch wärend der Entwicklung in Betracht ziehen.

Bezüglich einer PS5-Version liegt aktuell nur die Aussage von Sony-Größe Shuhei Yoshida vor, der angesprochen auf eine mögliche Portierung via X mit einem schlichten "Ja" antwortete.



Auf welche künftigen Features freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.