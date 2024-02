Palworld-Spieler will sich Level 45-Jormuntide schnappen, hat mickrige Fangchance von 0,03% - schafft es beim 2. Versuch

Die Pals in Palworld sind ungemein nützlich - aber stellenweise auch schwer zu fangen.

Die vielen verschiedenen Pals sind nicht nur Namensgeber von Palworld, sondern gleichzeitig auch enorm nützliche Helferlein, die euch im populären Survival-Spiel in allen möglichen Bereichen unterstützen können.

Allerdings müssen die Pals ähnlich wie Pokémon erst einmal gefangen werden. Und das ist gar nicht so einfach, denn abhängig vom gewählten Equipment – den Pal-Sphären – und der Art und Konstitution der Pals ergeben sich mal mehr und mal weniger lukrative Fangchancen.

Nahezu unmöglicher Fang wird auf Video festgehalten

Auf Reddit wurde vor ein paar Tagen ein Fang geteilt, der eigentlich unmöglich scheint. Denn die Fangchance für ein Jormuntide der Stufe 45 betrug dort nur unfassbar mickrige 0,03%. Redditor SnekGT schaffte es im zweiten Versuch dennoch – und präsentierte ein Video davon danach stolz auf der Plattform:

Die Fangchancen waren unter anderem deshalb so gering, weil SnekGT selbst nur auf Level 16 war und zudem eine ziemlich schwache Pal-Sphäre nutzte. Der Fang glückte trotzdem, weil es wie beim Lotto eben eine Chance gab, auch wenn die nur sehr klein gewesen sein mag.

Community reagiert begeistert

Dementsprechend begeistert und ungläubig sind dann auch die Reaktionen in den Kommentaren unter dem Reddit-Video, die SnekGT zu großen Teilen gratulieren und ihm noch einmal verdeutlichen, was für ein Glückspilz er ist. Chapter_Secret schreibt beispielsweise:

"Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, liegt nach den Statistiken im Spiel bei 0,0012 % oder 1 zu 83.333. Ziemlich verdammtes Glück."

Und Trainer_NoName hat einen guten Rat:

"Du hast dein ganzes Glück für dieses Jahr aufgebraucht, geh in nächster Zeit nicht in ein Casino. [...]"

19:03 Eine Erschütterung der Macht - Palworld im Test

Andere User*innen wiederum bezweifeln, dass die angezeigten Ingame-Chancen tatsächlich den realen entsprechen, während noch andere erstaunt feststellen, dass es möglich ist, mit dem Ingame-Charakter zu rutschen (auf der Xbox den linken Stick hineindrücken und dann die B-Taste halten).

Neben dem Besitz von guten Pal-Sphären – die allerdings erst ab einem bestimmten Level freigeschaltet werden – könnt ihr eure Fangchancen im Spiel übrigens auch mit Lifmunk-Statuen erhöhen. Wo ihr sie findet, erfahrt ihr hier:

Palworld erschien in einer Early Access-Version am 19. Januar 2024 zunächst auf den Xbox-Konsolen sowie dem PC. Der Titel, in dem sich alles um die Pokémon-ähnlichen Pals dreht, schlug ein wie eine Bombe und überholte zeitweise mit mehr als 2 Millionen gleichzeitigen Spieler*innen auf Steam alteingesessene Dauerbrenner wie Counter-Strike. Die Vollversion des Spiels soll erst Anfang 2025 erscheinen, dann auch auf der PS5.