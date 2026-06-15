Das große Panini-Chaos zu WM 2026: Meine Vorfreude auf das Stickeralbum hat sich mittlerweile in herbe Enttäuschung gewandelt

Die Panini-Sticker zur WM 2026 sind da - oder nicht?

Panini-Sticker sammeln und gemütlich die WM schauen. Zwei Dinge, die bei mir seit meiner Kindheit in den frühen 1990ern eng miteinander verbunden sind. Nachdem ich die letzten beiden Turniere in Russland und Katar mangels Interesse nicht mehr geklebt hatte, hat es mich 2026 trotz der gestiegenen Preise auf 1,50 Euro pro Tüte wieder gereizt.

Bereits Mitte April habe ich mir daher über die offizielle Seite von Panini das sogenannte Schnupper-Bundle für 45,99 Euro vorbestellt. Ein stolzer Preis für das Hardcover-Album, 168 normale Sticker und 3 DFB-Spezial-Sticker. Aber gut, WM ist nur alle vier Jahre und es gibt für mich als Fußballfan kaum etwas Entspannteres, als die kleinen Abziehbildchen passgenau in die vorgesehenen Rahmen zu kleben.

Aber pünktlich zum WM-Start loskleben können? Von wegen! Von meinem Sammelalbum fehlt nämlich nach wie vor jede Spur.

Große Lieferengpässe bei Panini

Ursprünglich sollte mein bestelltes Bundle bereits ab dem 12. Mai ausgeliefert werden. Doch aus dem geplanten Liefertermin wurde nichts – und auch nicht mit den danach angepeilten Ersatzterminen für Ende Mai und Anfang Juni.

Mittlerweile wird auf der Seite der 03. Juli als neues Lieferdatum angegeben und es würde mich nicht wundern, wenn die WM längst vorbei ist, bevor das Paket bei mir eintrudelt.

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Als Gründe für die späten Lieferungen und den Mangel an Stickern gibt Panini im Interview mit der FAZ übrigens Folgendes an:

Die Produktion konnte aufgrund der späten Qualifikationsspiele erst Anfang April starten. Also lediglich 72 Tage vor Start des Turniers, wodurch Lieferengpässe vorprogrammiert waren

Durch die Sticker-Knappheit wurde FOMO-bedingt ein zusätzlicher Hype ausgelöst, wodurch die vorhandenen Tüten noch schneller über die Ladentheke wanderten und ausverkauft waren bzw. sind

Keine Reaktion des Kundenservice

Da der Betrag für die Bestellung bereits im April von meinem Konto abgebucht wurde, hatte ich mich vergangene Woche beim Kundenservice gemeldet. Allerdings bislang erfolglos.

Wie es um meinen Auftrag bestellt ist, weiß ich nach wie vor nicht. In einer vorgeschriebenen pauschalen Antwort heißt es lediglich "Aufgrund des erhöhten Interesses an unseren Produkten während der WM-Zeit kann es derzeit zu längeren Bearbeitungszeiten kommen".

Dennis Müller Ob Ü-Eier, Chupa Caps oder Panini-Sticker. Dennis ist seit seiner Kindheit in den frühen 90ern nicht nur großer Fußballfan, sondern auch leidenschaftlicher Sammler. Auf die Sticker zur WM 2026 hat er sich trotz deutlich gestiegener Preise für die Päckchen richtig gefreut.

Von Panini erwarte ich mehr

Für eine Firma, die seit den 1960er-Jahren Sammelalben produziert und sie seit 1978 auch auf dem deutschen Markt vertreibt, ist das in meinen Augen eine schwache Leistung – um es mal ganz freundlich zu formulieren.

Die kurzen Vorlaufzeiten waren hinlänglich bekannt und dass rund um Sammelkarten eine enorme Nachfrage entstehen kann, sollte Panini mit einem flüchtigen Blick zu Pokémon oder Magic the Gathering nicht entgangen sein.

Messi, Kane und Wirtz sind natürlich im neuen Stickeralbum mit dabei.

Ich hoffe jedenfalls sehr, dass mich das Album zur WM 2026 zumindest noch vor dem Start der K.o.-Phase erreicht. Landet das Paket allerdings erst Mitte Juli bei mir, hätte sich die Sache erledigt und mein Interesse wäre verflogen.

Mein Geldbeutel würde sich freuen

Immerhin etwas Gutes hätte die zu späte Lieferung. Aufgrund der erhöhten Preise auf 21 Cent/Sticker – zur deutschen Heim-WM im Jahr 2006 lag der Kurs noch bei 10 Cent – würde sich zumindest mein Geldbeutel freuen.

Wie Mathematiker Prof. Christian Heese im Video für den Hessischen Rundfunk errechnet hat, werden für ein vollständiges Sammelalbum im Durchschnitt stolze 1.600 Euro fällig. Vorausgesetzt, fehlende Sticker werden nicht getauscht oder für 40 Cent das Stück bei Panini geordert.

Panini WM 2026 Release, Preise und Anzahl der Sticker zum FIFA World Cup von Dennis Müller

Aber sind wir ehrlich. Rationales Denken steht beim Sammeln eh meist hinten an und am Ende geht es um die Freude am Einkleben der Sticker. Natürlich alles im finanziellen Rahmen, den jede(r) für sich bestimmen muss.

Bei mir ist die Vorfreude auf die Sticker jedenfalls mittlerweile größtenteils der Enttäuschung gewichen und ich werde mir bei künftigen Endrunden doppelt überlegen, ob es nochmal ein Panini-Album sein muss.

Habt ihr euch das Stickeralbum schon geholt oder ist euch die Sammelei mittlerweile auch schlicht zu teuer geworden?