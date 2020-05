Neues Paper Mario überraschend für die Switch angekündigt & bald geht's los

Nintendo hat soeben aus heiterem Himmel ein neues Mario-Spiel für die Nintendo Switch angekündigt. Wie bereits zuvor durch Gerüchte ans Licht kam, bekommen wir einen neuen Teil der Paper Mario-Reihe, der auf den Namen The Origami King hört. Bis zum Release müssen wir ebenfalls nicht mehr lange warten.

Wann erscheint Paper Mario: The Origami King? Bereits am 17. Juli 2020 könnt ihr euch das Spiel für die Hybridkonsole kaufen.

Den offiziellen Trailer zur Ankündigung seht ihr hier:

Um was gehts? Im Spiel muss sich Mario dem Fiesling König Olly entgegenstellen. Der Schurke hat das Schloss von Prinzessin Peach mit einer Papierschlange eingefangen und auf die Spitze eines abgelegenen Berges verfrachtet. Zudem hat er die Schergen Bowsers in Pappfiguren verwandelt.

Diese Features bietet das Spiel:

Laut Nintendo erwartet uns eine abwechslungsreiche Spielwelt, in der es viel zu entdecken gibt.

Rätsel: Paper Mario ist mit Faltarmen ausgestattet, mit denen er Objekte aus der Spielwelt ziehen und falten kann.

viel Humor

Auch wissen wir bereits, wie in Paper Mario: The Origami King gekämpft wird. Uns erwartet wohl ein rundenbasiertes, recht kniffliges Kampfsystem. Bei den Scharmützeln befinden wir uns in einer ringförmigen Arena, an deren Rand sich die Gegner positionieren. Schieben wir die Gegnergruppen auf den Ringsegmenten zusammen, erhalten wir einen Schadensbonus.

Hat Paper Mario ein neues Metroid angeteast?

Wer den Trailer ganz bis zum Ende geschaut hat, dem dürfte eine sehr eigenartige Szene aufgefallen sein. Hier läuft Paper Mario mit dem Helm von Samus Aran auf und ab.

Metroid-Teaser: Und das kann kein Zufall sein. Bereits Mitte Januar ploppte ein Gerücht auf, ein neues 2D-Metroid würde noch 2020 mit einem neuen Paper Mario erscheinen. Dabei soll es sich um eine direkte Fortsetzung von Metroid Fusion aus dem Jahr 2002 für den Game Boy Advane handeln.

Freut ihr euch auf das neue Paper Mario?