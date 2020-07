Switch: Nintendo zeigt im Livestream heute ein Überraschungsspiel

Nintendo hatte in den vergangenen Jahren mit dem Direct-Format viele Fans gewonnen, die sich immer wieder auf die aufgenommenen Shows voller Neuankündigungen freuen konnten. Jetzt zweifelt Nintendo langsam selbst an dem Format, was sich auch an der Ankündigung von Paper Mario: The Origami King zeigte. Das Rollenspiel wurde plötzlich im Mai ohne Vorwarnung einfach mit einem Trailer vorgestellt.

Jetzt haben sie einen Stream mit dem Nintendo Treehouse angekündigt, das übliche Live-Format der E3. Dort soll es neben Paper Mario-Gameplay aber auch eine Neuankündigung des Entwicklers WayForward, bekannt durch Shantae, DuckTales Remastered oder River City Girls, geben.

So könnt ihr den Stream verfolgen

Wann findet der Stream statt? Am heutigen Freitag, dem 10. Juli, um 19 Uhr deutscher Zeit wird Nintendo den Livestream starten.

Wo könnt ihr ihn euch anschauen? Noch hat Nintendo keine genauen Angaben gemacht, wo der Stream zu sehen sein wird. Sobald es Links gibt, werden wir diese hier hinzufügen.

Das könnte das Überraschungsspiel für Switch sein

Wer ist der Entwickler? Hinter der Neuankündigung steckt das Studio WayForward. Sie haben sich in den letzten Jahren vor allem einen Namen gemacht für 2D-Plattformer in einem Comic-Stil. Gerade die Shantae-Reihe zeigt, wie Spiele des Studios aussehen.

Bekannte IP, neues Studio: Interessant an der Ankündigung ist, dass es sich um eine bekannte Reihe handeln soll, mit der WayForward aber noch nicht gearbeitet hat. Wir können aber leider schon ausschließen, dass es eine Nintendo-Marke sein wird. Das wurde bereits dementiert:

"Bitte beachtet, dass es sich bei WayForwards neuem Spiel, das bei #NintendoTreehouseLive gezeigt wird auf einer Third-Party-Marke basiert."

Das öffnet die Möglichkeiten wieder so weit, dass wir nicht genau sagen können, welche Reihe damit gemeint sein könnte. Es könnte nämlich auch wieder eine Marke sein, die komplett fern von Spielen normalerweise sind. WayForward hatte zum Beispiel 2017 ein "Die Mumie"-Spiel entwickelt. Es könnte also auch wieder in so eine Richtung gehen.

Es bleibt abzuwarten, was WayForward uns präsentieren wird. Was denkt ihr, was es sein könnte? Wird es eine Marke sein, die man als Spiel schon kennt oder doch etwas ganz anderes?