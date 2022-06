Das exklusiv für Nintendo Switch erschienene Rollenspiel Paper Mario: The Origami King könnt ihr jetzt günstig im Angebot bekommen, und zwar für 24,99€ (UVP: 69,99€). Gerade für ein First-Party-Spiel von Nintendo ist das ein sehr günstiger Preis, denn diese sind in vielen Fällen auch nach mehreren Jahren noch sehr preisstabil. Das Angebot findet ihr sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt und Saturn:

Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es bislang nicht. Es könnte also noch länger verfügbar sein oder auch jeden Moment wieder verschwinden. Der Versand ist bei Saturn und MediaMarkt ausnahmsweise kostenlos. Bei Amazon wird wie üblich nur dann kostenfrei geliefert, wenn ihr über ein Prime-Abo verfügt oder der Wert eurer Bestellung bei mindestens 29€ liegt.

Momentan gibt es übrigens auch noch einige andere Switch-Spiele im Angebot. Bei Saturn findet ihr zum Beispiel Metroid Dread für 37,99€ und Pikmin 3 Deluxe für 27,99€. Bei Amazon gibt es gleich eine ganze Reihe günstiger Deals, die wir euch hier zusammengefasst haben:

Mehr zum Thema Amazon: Jetzt diese 10 Nintendo Switch-Spiele günstig im Angebot sichern [Anzeige]

Wie gut ist Paper Mario: The Origami King?

In unserem GamePro-Test hat Paper Mario: The Origami King mit einer Wertung von 82 Punkten ziemlich gut abgeschnitten. Vor allem das hübsche Artdesign der niedlichen Papierfigürchen und der bunten Spielwelt haben es uns angetan. Aber auch die Story und der Humor von The Origami King zünden. Zudem ist das Pilzkönigreich voll von liebevollen Details, durch die allein sich das RPG für Mario-Fans schon lohnt.

Das Kampfsystem, das rundenbasierte Taktik mit Puzzle-Elementen auf kreative Weise verknüpft, ist zwar prinzipiell ebenfalls sehr gelungen. Das Problem ist allerdings, dass der Schwierigkeitsgrad außerhalb der zumindest manchmal fordernden Bosskämpfe ziemlich niedrig ist. Außerdem wurde die Komplexität der Rollenspiel-Elemente etwas zu sehr zusammengestutzt. Das hat verhindert, dass das neue Paper Mario eine noch höhere Wertung bekommen hat.