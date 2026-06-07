Paralives Cheats: Alle Codes für Geld, Bedürfnisse, Karriere und mehr

Paralives ist in den Early Access gestartet und bietet schon eine Vielzahl von Cheats. Wir zeigen dir hier, wie du dein Bankkonto auffüllen und auch sonst alles so gestalten kannst, wie du willst.

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Kevin Itzinger
07.06.2026 | 14:50 Uhr

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Paralives ist kürzlich in den Early Access gestartet und begeistert die Community unter anderem mit seinen coolen Build-Features. Wenn ihr euch beim Spielen mal so richtig austoben wollt, könnt ihr mit den Cheats nicht nur für ausreichend Geld sorgen, sondern auch allerhand sonstigen Schabernack treiben.

Wir listen euch einmal alle bekannten Cheats auf. Wenn ihr nach einem bestimmten Themengebiet sucht, könnt ihr über das folgende Verzeichnis direkt dahin springen.

Video starten 17:39 "Sehr positiv" auf Steam - stößt Paralives jetzt Die Sims vom Thron?

So könnt ihr Cheats eingeben

Seid ihr im Spiel, könnt ihr über die Tastenkombinationen "Strg + F1" oder "Strg + Shift + C" das Cheatmenü aufrufen. Dort könnt ihr dann einfach die Codes eintragen, die wir euch hier auflisten. Über den Befehl "HELP" könnt ihr euch auch dort alle derzeit verfügbaren Cheats anzeigen lassen.

Außerdem stehen euch dort noch ein paar Befehle zur Verfügung, mit denen ihr grundlegende Funktionen auslösen könnt.

Bevor ihr aber startet, noch ein wichtiger Hinweis. Paralives befindet sich noch im Early Access und es kann hier und da zu Fehlern kommen. Auch die Nutzung von zu vielen Cheats auf einmal kann zu Problemen führen und sogar euer Save beschädigen. Wollt ihr sicher gehen, nichts zu verlieren, solltet ihr euren Speicherstand vorher einmal sichern.

  • HELP – Zeigt eine vollständige Liste aller verfügbaren Cheats in der aktuellen Spielversion an.
  • ALIASES – Zeigt eine Liste aller Cheat-Kürzel (Aliase) an.
  • CLEAR – Leert den Textverlauf des Cheat-Fensters.
  • SCHEDULE [Cheat] – Plant einen Cheat-Befehl so, dass er in jedem einzelnen Frame ausgeführt wird. Die Ausgabe erscheint oben links.
  • STOP – Stoppt den mit SCHEDULE gestarteten, dauerhaften Cheat-Befehl.
  • RESETMUSEUMDONATIONS – Setzt alle Spenden im Museum zurück, sodass man die Gegenstände erneut spenden kann.
  • UNSTUCK – Teleportiert den ausgewählten Para an eine sichere Position, falls er irgendwo feststeckt.
  • UNSTUCKALL – Teleportiert alle Paras im Spiel an sichere Positionen, falls sie feststecken.
  • SHOWCURRENTCHARACTERGUID – Zeigt die eindeutige ID (GUID) des ausgewählten Paras an.
  • CANCELSELECTEDCHARACTERSINTERACTIONS – Bricht alle aktuellen Aktionen/Interaktionen des ausgewählten Paras ab.
  • DELETESELECTEDCHARACTERSINTERACTIONS – Löscht die komplette Aktions-Warteschlange des ausgewählten Paras.
  • CANCELALLHOUSEHOLDINTERACTIONS – Bricht alle Interaktionen für den gesamten aktuellen Haushalt ab.
  • CANCELALLCHARACTERINTERACTIONS – Bricht die Interaktionen für ausnahmslos alle Paras im Spiel ab.
  • SAVE – Speichert das Spiel ab.
  • ZIPSAVEFILE – Komprimiert den aktuellen Spielstand als ZIP-Datei und kopiert ihn direkt auf deinen Desktop.
  • QUITTOMAINMENU – Verlässt das aktuelle Spiel und kehrt zum Hauptmenü zurück.
  • RAGEQUIT – Schließt das Spiel sofort und erzwingt das Beenden zum Desktop.

Geld bekommen

  • PIGGYBANK – Gibt dem Haushalt 1.000 Paradimes.
  • MAKEITRAIN – Gibt dem Haushalt 10.000 Paradimes.
  • JACKPOT – Gibt dem Haushalt 50.000 Paradimes.
  • LOTTERY – Gibt dem Haushalt einen zufälligen Betrag zwischen 1 und 100.000 Paradimes.
  • PAYDAY – Gibt dem Haushalt einen Geldbetrag, der genau dem Gehalt des aktuell ausgewählten Paras entspricht.
  • PRINTMONEY [Betrag] – Gibt dem aktuellen Haushalt einen exakt festgelegten Geldbetrag.
  • SETMONEY [Betrag] – Setzt das Vermögen des ausgewählten Haushalts auf den angegebenen Wert.
  • CLEARBILLS – Löscht alle offenen Rechnungen des aktuellen Haushalts.

Bedürfnisse beeinflussen

  • CHANGENEED [Bedürfnis] [Wert] – Erhöht ein bestimmtes Bedürfnis des ausgewählten Paras auf einen bestimmten Wert.
  • DECAYNEED [Bedürfnis] [Wert] – Verringert ein bestimmtes Bedürfnis des ausgewählten Paras auf einen bestimmten Wert.
  • RELIEFNEED [Bedürfnis] – Füllt ein bestimmtes Bedürfnis des ausgewählten Paras komplett auf. (Beispiel: RELIEFNEED HUNGER)
  • SETNEED [Bedürfnis] [Wert] – Setzt ein bestimmtes Bedürfnis des ausgewählten Paras auf einen exakten Wert.
  • RELIEFALLNEEDS – Füllt alle Bedürfnisse des ausgewählten Paras komplett auf.
  • RELIEFALLNEEDSOFALLCHARACTERS – Füllt die Bedürfnisse aller im Spiel existierenden Paras komplett auf.
  • SHOWNEEDS – Zeigt alle Bedürfnisse und deren aktuelle Werte des ausgewählten Paras an.

Karriere und Schule beeinflussen

  • ADDVACATIONDAY – Fügt dem ausgewählten Para einen Urlaubstag hinzu.
  • CLEARALLOCCUPATIONS – Kündigt sofort alle Berufe und Tätigkeiten des ausgewählten Paras.
  • ADDSTRIKETOOCCUPATIONS – Fügt allen Berufen des ausgewählten Paras eine Verwarnung (Strike) hinzu.
  • CLEARSTRIKES – Entfernt alle Verwarnungen (Strikes) aus allen Berufen des ausgewählten Paras.
  • ENDWORKDAY – Beendet den aktuellen Arbeitstag vorzeitig. Der Para erhält sein tägliches Gehalt und gegebenenfalls Upgrade-Punkte.
  • PRINTALLOCCUPATIONS – Zeigt alle Berufe des ausgewählten Paras an.
  • PRINTALLPOSSIBLEEXTRASFOROCCUPATION – Zeigt eine Liste aller möglichen Berufsvorteile (Occupation Perks) für den aktuellen Beruf des Paras.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit mit den Themen Karriere & Schule, Zeitung & Mail sowie Altern & Tod.

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