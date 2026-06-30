Paralives-Fans haben düstere Theorie: Alle Paras sind Gefangene der Spielwelt und es gibt gute Gründe, das zu glauben

Paralives macht den Sims Konkurrenz.

Mit Paralives ist Ende Mai 2026 eine spannende Alternative für "Die Sims"-Fans auf Steam in den Early Access gestartet. Die Lebenssimulation punktet mit viel Charme und Kreativität. Laut einer Fan-Theorie ist die Spielwelt aber viel düsterer, als es den Anschein hat.

Laut Theorie sind alle Einwohner*innen gefangen

Der Early-Access-Start von Paralives ist geglückt. Auch wenn noch viele Features fehlen, ist schon jetzt viel Potenzial in der neuen Lebenssimulation zu erkennen. Eine besonders fesselnde Geschichte sollten Cozy-Fans dabei allerdings nicht erwarten. Oder doch?

17:39 "Sehr positiv" auf Steam - stößt Paralives jetzt Die Sims vom Thron?

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Laut einer Fan-Theorie verbirgt sich hinter der charmanten Fassade von Paralives nämlich ein düsteres Geheimnis. Wie User "simvikky" auf TikTok in einem Video erklärt, gibt es nämlich einige Hinweise darauf, dass in der hübschen Spielwelt nicht alles mit rechten Dingen zugeht.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

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Am Anfang des Spiels kommt ein Zug voller neuer Bewohner*innen in dem kleinen Städtchen an, in dem Paralives spielt. Danach scheint es aber Probleme mit den Gleisen zu geben und andere Wege in oder aus der Stadt gibt es nicht.

Der schnauzbärtige Zugbegleiter wird zudem nach dem Vorfall in Zeitungsanzeigen und Ähnlichem immer wieder erwähnt, scheint sich aber bedeckt zu halten.

Dazu kommt eine regelrechte Obsession vieler Bewohner*innen mit Aliens. Überall sind Teleskope zu finden und in Graffitis wird das Ende der Welt prophezeit. Auch Vandalismus ist ein echtes Problem in der Stadt.

Zu guter Letzt ist laut dem User noch auffällig, wie oft Personen in der Spielwelt krank werden. Waren die neuen Bewohner*innen in dem Zug am Anfang etwa alle mit einem neuartigen Virus erkrankt und die ganze Stadt steht unter Quarantäne?

Am Ende handelt es sich natürlich nur um eine ziemlich abgedrehte Theorie, aber es ist natürlich lustig, dass es tatsächlich so viele "Hinweise" dafür gibt. Im Laufe des Early Access könnten einige davon aber auch noch aufgelöst werden.

Was denkt ihr, was in der Welt von Paralives tatsächlich vor sich geht?