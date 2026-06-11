Paralives versteckt hunderte Items in einem geheimen Katalog und so aktiviert ihr die neuen Möbel im Baumodus

Eine praktische Mod verschafft euch Zugriff auf hunderte neue Items.

Die neue Lebenssimulation Paralives ist in den Early Access gestartet und dementsprechend fehlt noch so einiges, was im Laufe der nächsten Monate und Jahre hinzugefügt werden soll. Ihr könnt euch allerdings schon jetzt hunderte neue Möbel, Dekogegenstände und Bilder ins Spiel holen, die bereits da sind – aber nicht angezeigt werden.

Viel mehr Items, ganz schnell und unkompliziert

Im Code von Paralives verstecken sich nämlich einige Objekte, die normalerweise im Spiel nicht gelistet sind. Das könnt ihr allerdings ändern und dafür müsst ihr mit nur ein paar Klicks eine kleine Mod installieren.

8:42 Paralives zeigt kurz vor dem Early Access-Start über 8 Minuten Gameplay der neuen Lebenssimulation

Autoplay

Ihr findet sie im Steam Workshop unter dem Titel "Debug Objects Category" von Zerbu, wo ihr sie mit wenigen Klicks eurem Spiel hinzufügen könnt. Vergesst nur nicht, nach der Installation die Mod im Spiel unter "My Mods" zu aktivieren.

So funktioniert "Debug Objects Category"

Habt ihr das erledigt, könnt ihr das Spiel starten und im Baumodus nun links die neue Kategorie "Debug" sehen. Darin findet ihr hunderte neue Gegenstände wie etwa Café- und Restaurant-Objekte mit schicken Speisekarten oder Markisen.

Auch Gärten können mit neuen Pilzen, Pflanzen und anderen Highlights wie einem kleinen Wohnwagen umfangreicher gestaltet werden. Sogar neue Dächer gibt es im Angebot!

Ihr solltet alles ganz normal benutzen und anpassen können, genau wie die regulären Items von Paralives. Größe, Farbe und Position sind also variabel.

Für einen Eindruck der neuen Gegenstände könnt ihr euch hier das Video von YouTuberin zoibean anschauen, durch das wir auf die praktische Mod aufmerksam geworden sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Einige User berichten von Bugs

Ein Blick in die Kommentare zeigt, dass die Mod bei manchen Fans mit technischen Problemen zu kämpfen hat. So berichten Kommentare etwa davon, dass die Debug-Kategorie zwar angezeigt wird, allerdings keine Items enthält.

Das überwiegende Feedback ist aber sehr positiv, außerdem hat Zerbu bereits einige Updates veröffentlicht. Derzeit haben über 17.000 Menschen die Mod abonniert. Wie immer bei Fan-Inhalten solltet ihr nur vorgewarnt sein, dass nicht alles perfekt funktionieren muss.

Zerbu kennt ihr übrigens möglicherweise schon, der Account veröffentlichte bereits für Die Sims 4 eine ganze Reihe an großen und kleinen Content-Paketen, wie etwa eine große Grundschul-Mod für Sim-Kinder.

Für Paralives bedeutet die "Debug Objects Category" vor allem, dass ihr auf einen Schlag eine große Menge neuer Items im Spiel nutzen könnt – kostenlos und ohne viel Aufwand.

Was denkt ihr: Habt ihr schon Mods für Paralives ausprobiert oder bleibt ihr lieber bei den offiziellen Inhalten der Devs?