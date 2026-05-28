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Sehr positiv auf Steam - stößt Paralives jetzt Die Sims vom Thron?

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"Sehr positiv" auf Steam - stößt Paralives jetzt Die Sims vom Thron?

Profilbild von Christian Schwarz

Christian Schwarz
28.05.2026 | 16:00 Uhr

Die besten Geschichten schreibt ja bekanntlich das Leben. Diese simple Weisheit sorgte bereits vor über 25 Jahren bei Die Sims 1 für allerhand abgedrehte Situationen. Und auch im frisch in den Early Access gestarteten Paralives schreibt das Leben unserer Sims, pardon, Paras, mal dramatische, mal lustige und mal unheimlich skurrile Drehbücher.

Was genau passiert ist, und wie unserem Para Melvin eine einfache Funktion zum Verhängnis wurde, seht ihr jetzt im Video - zusammen mit unserem Ersteindruck des möglichen Sims-Nachfolgers.
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