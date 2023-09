Party Animals: Probleme mit Servern und Rewards? Alles Wichtige zum Release

Party Animals ist erschienen und wir geben euch ein paar Infos mit auf den Weg.

Mit Party Animals ist heute ein waschechter Multiplayer-Spaß im Stile von Gang Beasts für Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen, den ihr zudem zum Release auch gleich mit aktivem Xbox Game Pass-Abo zocken könnt.

Zum Start könnt ihr jedoch aufgrund des aktuell großen Andrangs auf die Server über einige Hürden stolpern und wie ihr die nehmt, wollen wir euch eben erklären. Weiter unten findet ihr zudem noch ein paar allgemeine Infos zum Spiel.

Probleme mit Servern und Rewards: Einfacher Fix hilft

Über 100.000 Leute stürmen aktuell zum Start die Steam-Server von Party Animals , was leider teils zu enorm langen Warteschlangen führt.

Entwickler Recreate Games hat sich jedoch via X/Twitter gemeldet und einen einfachen Workaround vorgeschlagen, solltet ihr nicht binnen weniger Minuten ins Spiel kommen:

Das solltet ihr tun: Ist die angegebene Wartezeit länger als 10 Minuten, wird empfohlen das Spiel neu zu starten, um in eine kürzere Warteschlange eingereiht zu werden.

Solltet ihr eure Preorder- und Deluxe Edition-Rewards, sowie eure Boni aus der Demo nicht erhalten, empfiehlt es sich ebenfalls kurz das Spiel neu zu starten.

Das erwartet euch in Party Animals

2:04 Im Trailer könnt ihr euch ein Bild vom Multiplayer-Spiel machen.

Genre: Multiplayer-Klopperei (Online/Lokaler Mehrspieler)

Multiplayer-Klopperei (Online/Lokaler Mehrspieler) Release: 20 September (auch im Game Pass

20 September (auch im Game Pass Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Wollt ihr genau wissen, was euch im Spiel erwartet, können wir euch den ausführlichen GameStar-Test von Kollege Dennis Zirkler empfehlen.

Kurz gefasst bekommt ihr mit Party Animals eine physikbasierte Mehrspieler-Klopperei mit knuffigen Tieren wie Hasen, Katzen und Hunden, die stark an Gang Beasts erinnert. Mit einem großen Arsenal an Waffen und Gegenständen könnt ihr eure Kontrahenten in 3D-Arealen ordentlich vermöbeln.

Wie gefällt euch Party Animals bislang? Schreibt uns euren Ersteindruck gerne in die Kommentare.