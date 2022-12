8 Spiele-Trailer aus 2022, die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden

Trailer sind ein wichtiges Kommunikationsmedium in der Spiele-Branche. Entwicklerstudios können so ihre Schöpfungen ankündigen, vorstellen und erklären. Im besten Fall machen Trailer neugierig auf das gezeigte Spiel und wecken Vorfreude bei Spielerinnen und Spieler. Während dabei häufig Zwischensequenzen oder Gameplay-Ausschnitte gezeigt werden, die einen ersten Eindruck geben sollen, gehen manche Studios noch einen Schritt weiter. So entstehen epische, lustige oder anderweitig kreative Videos, die uns lange im Gedächtnis bleiben. Auch 2022 waren wieder einige Perlen dabei. Acht davon möchten wir euch hier in Erinnerung rufen. Viel Spaß!

Party Animals

2:04 Die Prügelorgie Party Animals wird mit einem der lustigsten Trailer jemals verschoben

Verschiebungen sind eine knifflige Angelegenheit. Einerseits ist es gut, wenn Studios von selbst erkennen, dass sie mehr Zeit benötigen, um die eigenen Qualitätsansprüche zu erfüllen und Mitarbeiter*innen zu entlasten, andererseits müssen wir als Spielende länger auf ein heiß erwartetes Game warten. Wenn die Bekanntgabe einer Verschiebung allerdings mit einem so lustigen Trailer wie dem von Party Animals erfolgt, ist es ein netter Trost, dass das Spiel nicht pünktlich kommt. Die von Gang Beasts inspirierte Klopperei wird außerdem nur von Ende 2022 auf Frühjahr 2023 verschoben, allzu lange müssen wir uns also gar nicht mehr gedulden.

Atomic Heart

1:03 Atomic Heart: Im neuen Gameplay-Trailer geht es reihenweise Soviet-Robotern an den Kragen

Wenn es nach den Trailern geht, gehört Atomic Heart auf der Wunschliste der kommenden Ego-Shooter weit nach oben. Das Gameplay erinnert an eine Mischung aus Doom und Serious Sam, gepaart mit übernatürlichen Fähigkeiten wie in Dishonored oder Bioshock. Dazu eine merkwürdige, alternative Realität voller Roboter, Soviet-Ästhetik und einem schonungslos treibenden Soundtrack. Der neueste Trailer ist zwar nur knapp eine Minute lang, nutzt diese aber voll aus und dürfte Adrenalin-Junkies in Ekstase versetzen. Ob das Spiel dann auch halten kann, was das Video verspricht, erfahren wir wohl spätestens im Februar 2023.

God of War Ragnarök

2:48 God of War Ragnarök - Im neuen Trailer wird Ben Stiller zu Kratos

God of War Ragnarök ist eines der absoluten Highlights des Jahres. Das PlayStation-exklusive Abenteuer liefert eine technische Meisterleistung und eine emotionale Story. Der alte Haudegen Kratos hat sich über die Jahre stark verändert, was allerdings nicht jedem gefällt – Kollege Kai kann gerade deshalb nichts mit dem Reboot der Serie anfangen. Dass der Kriegsgott jetzt gefühlt mehr Zeit mit dem Pflegen seiner Vater-Sohn-Beziehung verbringt, als damit, Asen nach Valhalla zu schicken, hat Sony zu einem der lustigsten Trailer des Jahres inspiriert. Schauspieler Ben Stiller bespricht in der Rolle von Kratos die Tücken des Vaterseins mit John Travolta und LeBron James in einem Video, das wir so schnell nicht vergessen werden.

Dead Island 2

3:01 Dead Island 2 ist zurück und im neuen Render-Trailer wird's blutig

Wenn es um denkwürdige Trailer geht, läuft Dead Island 2 zur Höchstform auf. Nachdem der Zombie-Schnetzler bei der Ankündigung 2014 für Aufsehen gesorgt hatte, wurde es über die Jahre so ruhig um das Spiel, dass es allgemein für Tod gehalten wurde. Umso überraschender kam dann in diesem Jahr die Nachricht, dass der Titel offenbar aus seinem Grab gekrochen ist und 2023 tatsächlich erscheinen soll. Der Render-Trailer lässt dann auch nicht zu wünschen übrig und besticht mit einer unwiderstehlichen Mischung aus Action und Stil.

Goat Simulator 3

1:23 Goat Simulator 3: Der Ankündigungs-Trailer stiehlt allen anderen die Show

Auch ohne die überraschende Ankündigung von Dead Island 2 hätte es das Spiel gewissermaßen in diese Liste geschafft. Dass man bei den Coffee Stains Studios gerne mal andere Titel oder Konzepte durch den Kakao zieht, ist spätestens seit dem Goat Simulator bestens bekannt. Mit der Ankündigung des Nachfolgers Goat Simulator 3, der damit Teil zwei einfach überspringt, setzen die Entwickler*innen aber nochmal einen drauf und greifen den berühmte E3-Trailer von Dead Island 2 auf. Der galt so schon eigentlich als genau richtig, dass eine kleine Armee von Ziegen ihn aber nochmal besser machen würde, war damals wohl so nicht zu erwarten.

God of War Ragnarök

0:30 God of War Ragnarök - Neuer Trailer teast ersten Boss

Wenn ihr euch fragt, wie ein nahezu perfekter Spiele-Teaser aussieht, solltet ihr euch dieses Video zu God of War Ragnarök ansehen, das damit gleich zum zweiten Mal in dieser Liste vertreten ist. In nur 30 Sekunden machen wir eine kleine Reise nach Gänsehaut-City und würden am liebsten direkt den Controller in die Hand nehmen. Das Zusammenspiel von Kratos und Atreus funktioniert (Stichwort Vater-Sohn-Beziehung) und der aus dem Nebel auftauchende Fenriswolf setzt der epischen halben Minute die Krone auf.

Hades 2

2:12 Hades 2: Rogue-lite-Hit aus 2020 bekommt überraschend ein Sequel

Zum Ende des Jahres gab es bei den Game Awards noch eine unerwartete, aber umso freudigere Überraschung: Der Indie-Hit Hades von Supergiant Games bekommt einen Nachfolger. Im neuen Rogue-lite, das zuerst im Early Access starten wird, spielen wir Melinoë, die Prinzessin der Unterwelt und müssen versuchen den Titanen Kronos, also die Zeit selbst, zu erledigen. Der Trailer von Hades 2 kommt mit fantastischer Musik und schicken Animationen. Wenig überraschend, immerhin handelt es sich um den Nachfolger des Spiels mit einem der originellsten Artstyles überhaupt.

Elden Ring

2:35 Elden Ring: Der Launch-Trailer ist da und stimmt auf die düstere Welt ein

Wenn ein Spiel 2022 in keinem Jahresrückblick fehlen darf, dann ist es wohl Elden Ring. Mittlerweile wissen wir natürlich, was für ein Action-RPG-Meisterwerk From Software hier entwickelt hat, im Februar sah die Sache aber noch anders aus. Da war man sich allgemein uneins. Das Souls-Genre war deutlich tiefer in der Nische als jetzt und die Sorge war groß, dass eine offene Welt mit dem eigentlich engen und beklemmenden Konzept schwer vereinbar sein könnte. Hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber wenn man sich den Launch Trailer heute ansieht, kann man über die Überraschung zum Release eigentlich nur schmunzeln. Der bereitet euch nämlich genau auf das vor, was euch im Spiel erwartet: eine epische Reise voller Mysterien und Gefahren, die so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird.

Wenn ihr der Meinung seid, dass wir einen wichtigen Trailer vergessen haben oder ihr einen bestimmten Titel unbedingt erwähnt haben wollt, schreibt uns doch gerne einen Kommentar. Ansonsten wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr!