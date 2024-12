Path of Exile 2 - Ascendancy: So schaltet ihr neue Klassen frei und bekommt mehr Skillpunkte

Erst mit der Aszendenz-Spezialisierung ist eure Klasse wirklich komplett.

Eine der wichtigsten Entscheidungen für eure Klasse in Path of Exile 2 ist die Wahl der Aszendenzklasse. Mit dieser spezialisiert ihr euren Charakter noch weiter und schaltet einen weiteren Skilltree frei.

So schaltet ihr Aszendenzen frei

Um Überhaupt Zugriff auf eine eurer zwei Aszendenzklassen zu bekommen, müsst ihr die Quest Aufstieg zur Macht lösen. Diese Aufgabe ist optional und wenn ihr einfach nur durch die Kampagne wetzt, dann könnt ihr sie leicht verpassen.

Balbala ist eine gute Kämpferin, die Geister zu ihrer Unterstützung ruft.

Um die Quest zu bekommen, müsst ihr den Boss Balbala, die Verräterin besiegen. Ihr findet sie in Akt 2 in dem Gebiet Klamm der Verräterin. Sucht nach einem Raum voller Siegel und öffnet das Portal in der Mitte. Dann könnt ihr euch mit der Geisterdame messen.

Als Belohnung bekommt ihr Balbalas Barya und die Quest. Folgt dieser und ihr sollt euch an einer Prüfung versuchen.

Prüfung der Sekhemas

Die Prüfung von Sekhemas ist recht komplex und ganz anders als alles, was ihr bisher in Path of Exile 2 gespielt habt.

Sucht im letzten Raum nach dem Altar.

Die Prüfung erinnert an ein Rogue-Like, bei dem ihr euren eigenen Weg durch mehrere Räume mit unterschiedlichen Herausforderungen bestimmt. Als Unterstützung könnt ihr zu Beginn der Prüfung Relikte in einen Altar einsetzen, um euch Vorteile zu verschaffen.

Während der Prüfung müsst ihr vor allem auf eure Ehre achten. Werdet ihr getroffen, dann verliert ihr sie und fällt sie gar auf null, dann ist die Prüfung gescheitert. Zwischendrin sammelt ihr Schlüssel und heiliges Wasser. Beides könnt ihr am Ende in einem Belohnungsraum gegen Belohnungen eintauschen.

Die Wahl euere Aszendenzklasse ist permanent. Wählt sie also mit Bedacht.

In diesem letzten Raum findet ihr auch einen Altar, an dem ihr eure Aszendenz auswählt und gleich zwei spezielle Skillpunkte für den neuen Skillbaum bekommt. Aber seid gewarnt: Die Wahl der Spezialisierung lässt sich nachträglich nicht ändern!

Chaos-Prüfung

Weitere Aszendenzpunkte erhaltet ihr im Tempel des Chaos in Akt 3. Dorthin schickt euch die Inschrift des Ultimatums, die ihr von der Chimäre in den Feuchtlanden bekommen könnt.

Beim Altar neben dem Prüfungsmeister wählt ihr einen Fluch. Dieser ist permanent in der gesamten Prüfung aktiv.

Für die Chaos-Prüfung müsst ihr euch ebenfalls durch mehrere Räume kämpfen. Diesmal wählt ihr jedoch vor jedem Raum einen Fluch aus, der euch durch die gesamte Prüfung begleitet. Danach müsst ihr in den einzelnen Räumen bestimmte Aufgaben erledigen, wie Monster besiegen, Überleben oder eine Statue zu einem Sockel begleiten.

Die Chaos-Prüfung ist sehr viel schwerer als die von Sekhemas. Wenn ihr bestimmte Fluch-Kombinationen wählt, ist es fast unmöglich sie abzuschließen.

Auch hier müsst ihr am Ende einen Boss besiegen und erhaltet zwei weitere Skillpunkte.

Vorsicht mit den Prüfungen Während der beiden Quests für Sekhemas und Chaos habt ihr unendlich viele Versuche, die Prüfungen abzuschließen. Scheitert ihr, dann könnt ihr direkt wieder von vorne beginnen. So habt ihr beliebig viele Versuche eure ersten vier Aszendenz-Skillpunkte freizuschalten. Danach müsst ihr allerdings neue Gegenstände finden, um Prüfungen zu starten. Diese werden zerstört, auch wenn ihr an den Prüfungen scheitert. Ihr solltet also sicher sein, dass ihr die Prüfung auch schafft.

Mehr Prüfungen und Skillpunkte

Nach Abschluss der Prüfungen braucht ihr weitere Dschinn-Barya, um Sekhemas Prüfungen und Inschrift des Ultimatums, um Prüfungen des Chaos zu starten. Diese werden von Gegnern fallengelassen und sie gibt es in vier Schwierigkeitsstufen. Jeder gibt euch zwei Aszendenz-Skillpunkte, bis zu einem Maximum von acht Skillpunkten.

Folgt ihr den Quests und habt schon vier Skillpunkte, dann benötigt ihr danach noch eine erfolgreiche Stufe drei Sekhemas oder Chaos-Prüfung, sowie eine Stufe vier Sekhemas oder Chaos-Prüfung.

Falls ihr also Chaos-Prüfungen nicht mögt, dann könnt ihr komplett alle Punkte über Sekhemas bekommen. Das würden wir euch auch raten, da gerade der Stufe 4 Endboss in den Chaos-Prüfungen der härteste Boss des Spiels ist.

Ob ihr übrigens noch Skillpunkte aus einer Prüfung bekommt, seht ihr direkt an dem Dschinn-Barya oder der Inschrift des Ultimatums. Wählt die Gegenstände aus und schaut auf den Schriftzug, der die Aszendenz-Prüfung erwähnt. Ist der Schriftzug ausgegraut, dann bekommt ihr keine Punkte mehr, ist er weiß, dann gibt es noch welche abzustauben.