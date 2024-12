Path of Exile 2 Twitch Drops im Überblick: Diese Gratis-Items bekommt ihr und das müsst ihr dafür tun

Beim Schauen von Twitch-Streams bekommt ihr aktuell kostenlose Belohnungen.

Ihr zockt Path of Exile 2 im Early Access und wollt ein paar gratis Items abstauben? Das geht mit den Twitch Drops auf ziemlich einfache Weise, denn ihr müsst dafür nur in bestimmten Zeiträumen vorgegebenen Streams schauen.

Ihr könnt auch direkt loslegen, denn die erste Aktionswoche ist bereits gestartet. Wir verschaffen euch einen Überblick.

So funktionieren die Twitch Drops für Path of Exile 2

Es gibt zwei Aktionswochen und während diesen Zeiträumen müsst ihr einfach nur drei Stunden lang Twitch-Streams schauen, in denen jemand Path of Exile 2 zockt (via Path of Exile-Website).

Accounts verknüpfen und Belohnungen einsacken

Damit ihr die Belohnungen aber auch auf eurem Path of Exile-Account nutzen könnt, müsst ihr ihn zunächst mal mit eurem Twitch-Account verbinden. Das könnt ihr direkt im PoE-Konto tun.

Loggt euch auf der Path of Exile-Webseite ein

Wechselt zu "Manage Account"

Ganz unten findet ihr hier den Punkt "Twitch" und könnt euren Account einfach über "Connect" verbinden.

Wichtig: Sind die Accounts verknüpft und ihr habt die vorgegebenen drei Stunden PoE2-Streams geschaut, dann müsst ihr die Twitch Drops-Belohnungen auch aktiv in eurem Drops-Inventar bei Twitch anfordern.

Aktionszeiträume und Belohnungen: Was ihr in welchen Wochen bekommt

Insgesamt gibt es zwei Aktionswochen. Wir verschaffen euch einen Überblick über Anfang, Ende und die Belohnungen.

Woche 1

Start: läuft bereits, seit 6. Dezember, 20 Uhr

läuft bereits, seit 6. Dezember, 20 Uhr Ende: 14. Dezember, 9 Uhr

14. Dezember, 9 Uhr Belohnungen: Energising Bolt Flask-Effekt, der für zuckende Lichtblitze sorgt und Helm-Zusatz Halo of the Righteous, der euch einen Heiligenschein verpasst.

Woche 2

Start: 14. Dezember, 9 Uhr

14. Dezember, 9 Uhr Ende: 22. Dezember, 9 Uhr

22. Dezember, 9 Uhr Belohnungen: Temporal Lord's-Effekt für eure Portale

Kostenpflichtige Zusatz-Belohnung

Ein richtig cooles Goodie steckt außerdem leider nicht in den kostenlosen Belohnungen, ihr bekommt es aber, wenn ihr entsprechende Streamer mit einem Abo unterstützt. Es handelt sich dabei um das Chimera Pet.

Dieses süße Pet gibt's nur für Abos.

Um es zu bekommen, müsst ihr zwei Abos beliebiger Tiers abschließen, während die Person gerade Path of Exile 2 streamt. Die Zusatzaktion gilt im gesamten Zeitraum, in dem ihr auch die gratis Belohnungen abstauben könnt.

Werdet ihr euch die Drops sichern? Und nehmt ihr auch das Pet mit?