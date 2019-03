Path of Exile ist nach seiner Verschiebung nun auch kostenlos für die Playstation 4 erhältlich. Das Action-Rollenspiel orientiert sich spielerisch an der beliebten Diablo-Reihe und lässt euch jede Menge Monster besiegen, Dungeons erkunden und Loot einsammeln.

Fans des Genres werden dem Titel schon über den Weg gelaufen sein, denn eigentlich erschien Path of Exile bereits 2013 für den PC. Einige Jahre später folgte der Release für die Xbox One und nun dürfen auch Besitzer der Sony-Konsole an den Start gehen.

So spielt sich Path of Exile

Loot & Gegner: Die Entwickler von Grinding Gear Games bieten euch sieben Charakter-Klassen und eine sehr große Anzahl an Fähigkeiten, mit denen ihr eure Figur anpassen könnt.

Auch ohne die Nutzung der eingebauten, aber fairen, Mikrotransaktionen könnt ihr viele Stunden in Path of Exile verbringen.

Und so kämpft, zaubert und sammelt ihr euch euren Weg aus der Vogelperspektive durch schier endlose Gegnerhorden, bis ihr euch mit bis zu fünf Freunden ins Endgame wagen könnt.

Brauche ich PS Plus? Auch wenn Path of Exile nur mit einer aktiven Internetverbindung gespielt werden kann, müsst ihr kein Abonnent von PS Plus sein. Falls ihr es doch seid, erhaltet ihr dafür im Store Zugriff auf einen exklusiven Helm und ein exklusives Haustier.