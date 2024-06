Pay2Win in Fortnite: Epic gesteht, dass euch Bezahl-Skins Vorteile verschaffen

In Season 3 von Fortnite könnt ihr euch aktuell mit Geld einen Vorteil verschaffen.

In Season 3 von Fortnite könnt ihr aktuell im Stile von Mad Max mit Autos über die Karte brettern – und euch mit den Fahrzeugen durch den Einsatz von Echtgeld einen spielerischen Vorteil verschaffen. Wie Entwickler Epic jetzt gegenüber Kotaku eingeräumt hat, befinden sich aktuell Skins im Battle Royale, mit denen es leichter fällt zu gewinnen: Pay2Win also. Das Problem sei bereits bekannt und soll mit einem kommenden Update behoben werden (via Insider Gaming)

Pay2Win durch Fahrzeug-Skins

Darum geht's: In Fortnite könnt ihr euch aktuell im Shop nicht nur neue Skins für eure Spielfigur kaufen, sondern auch für Fahrzeuge. Blöd nur, dass einige der Skins einen klaren Vorteil verschaffen, wie ihr unter anderem in folgendem Tik Tok sehen könnt:

Das Problem ist, dass ihr durch die Windschutzscheibe der normalen Fahrzeuge deutlich leichter getroffen werdet, als durch die Windschutzscheibe der Bezahl-Skins. Das liegt schlicht daran, dass die Fenster deutlich kleiner sind und es euren Gegnern so schwerer fällt, euch ins Visier zu nehmen.

Speziell gegen Ende einer jeden Runde, wenn es oft darauf ankommt, wer im besseren Auto sitzt, bekommen die Spieler*innen, die Geld ausgegeben haben, so einen klaren Vorteil.

Epic reagiert auf Pay2Win-Vorwürfe

Entwickler Epic hat sich nach Lautwerden der Pay2Win-Vorfwürfe bereits zu Wort gemeldet und bestätigt, dass ihnen das Problem bewusst sei.

Ein Fix sei demnach für das kommende Update geplant. Wann genau das erscheint, ist derweil noch unklar. Bis dahin solltet ihr auf Spieler*innen mit Bezahl-Skins auf ihren Autos besonders aufpassen – wenn das überhaupt möglich ist.

Hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer zu Season 3 anschauen:

1:28 Fortnite Chapter 5 Season 3 zeigt im Launch-Trailer die Battle Pass-Skins und mehr zum Wasteland

Fortnite ist mittlerweile in der dritten Season von Kapitel 5 angelangt, die auf den Namen "Wrecked" hört und als großes neues Feature Fahrzeuge bietet. Die Season läuft laut Epic noch bis zum 16. August um 8 Uhr.

Wie geht's in Season 4 weiter: Aus Leaks ist bereits bekannt, dass es in Season 4 thematisch wohl um Marvel-Charaktere geht. So wurden unter anderem schon die Items "Wolverines Klauen", "Striker Burst Rifle" und "Super Launch Pad" enthüllt. Solche Angaben sind natürlich wie immer mit einer Portion Vorsicht zu genießen.

Sind euch die Pay2Win-Fahrzeuge in Fortnite bereits negativ aufgefallen oder war das Problem für euch bislang eher ein kleines?