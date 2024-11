PC-Spieler geht Glas-Gehäuse kaputt - es soll "einfach so" explodiert sein

So sieht das zerstörte Seitenteil des PC-Gehäuses aus (Bild: reddit.com/user/Rope-/).

Viele PC-Bastler und -Besitzer*innen wollen das Innenleben ihres PCs sehen und setzen deshalb auf Gehäuse mit gläsernen Seitenteilen. Normalerweise sollte das auch kein Problem sein, aber dieses Seitenteil ist angeblich einfach so explodiert, als es in der Hand gehalten wurde. Das dürfte nicht ganz der Wahrheit entsprechen, aber höchstwahrscheinlich liegt es am Fußboden, der auch auf dem Bild bereits zu sehen ist.

Gläsernes Seitenteil vom PC-Gehäuse zerspringt in tausend Teile und die Fliesen dürften der Übeltäter sein

Worum geht's hier? Viele PCs sind heutzutage mit einem gläsernen Seitenfenster ausgestattet, damit sich die ganze RGB-Beleuchtung auch lohnt. Aber in der Regel zersplittert dieses Glas nicht einfach so, wie es hier angeblich der Fall gewesen sein soll. Der Reddit-Post stammt dann auch nicht von dem Besitzer des betroffenen PCs, sondern von einem Freund, der das Ganze auch nicht so recht glauben kann.

Aber am besten seht ihr euch das Unglück erst einmal selbst an:

Das schreibt der Urheber des Beitrags dazu:

"Er sagt, es 'ist explodiert, als ich es gehalten habe' und ich denke der Kontext des Bildes ist genug, um zu sagen, dass ich das nicht glaube. Ich habe ihn so oft gewarnt, aber ich denke, es war nicht genug."

Wie kann so etwas passieren? Eigentlich ist tempered Glass aka gehärtetes Glas recht robust und deutlich härter als etwa normales Glas. Aber an den Ecken und Kanten bleibt es trotzdem noch empfindlich und vor allem sind Fliesen oder Keramik noch einmal eine ganze Stufe härter. Kommt beides in Kontakt, kann das Glas kaputtgehen, erst recht, wenn es sich dabei um kleinste Unebenheiten oder Kanten an einer Fliese handelt, von denen es an Fliesen viele gibt.

Es kann also schon reichen, wenn ihr so eine Glasplatte mit der Unterkante auf dem Fliesenboden abstellen wollt. Mit etwas Pech bekommt das der Glasplatte überhaupt nicht gut und das ganze Teil zerspringt oder "explodiert", wie es in diesem Fall hier gewesen sein könnte.

Offenbar passiert das so häufig, dass zum Beispiel auf der Corsair-Webseite ein prominenter Hinweis darauf zu finden ist. Dort wird genau die Frage danach, wieso ein Seiten-Panel aus Glas kaputtgegangen sein könnte, damit beantwortet, dass sie wahrscheinlich mit Fliesen oder Keramik in Kontakt gekommen ist. Dort heißt es sogar:

"Wenn man einen Post auf Reddit über ein gebrochenes Side-Panel sieht, kann man oft im Hintergrund eine verdächtige Keramik-Oberfläche lauern sehen."

Also, denkt daran: Falls ihr irgendwie mit dem gläsernen Seitenteil eures PC-Gehäuses herumhantieren müsst, achtet darauf, dass es (insbesondere an den Seiten, Ecken und Kanten) nicht mit Keramik oder Fliesen in Berührung kommt. Außerdem solltet ihr den PC am besten auch einfach gar nicht erst auf dem Boden stehen lassen, sondern immer auf dem Tisch oder auf einem Schrank oder so.

Ist euch so etwas vielleicht auch schon einmal passiert? Habt ihr überhaupt gläserne Seitenfenster an eurem PC?