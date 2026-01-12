PC-Spieler steckt sein Maus-Pad in die Waschmaschine und was am Ende rauskommt, sieht eher aus wie ein Haufen Kohle

Dürfen wir vorstellen? Das Kohle-Maus-Pad (Bild: reddit.com/user/a1000wtp/).

Maus-Pads gibt es in sehr unterschiedlichen Ausführungen. Manche sind aus Stoff, ich habe hier aber zum Beispiel auch eines, das eigentlich eher eine feste Platte mit Gummifüßen ist. Das zweite kommt mit einer Erhebung als Ablage für das Handgelenk daher. Sie bestehen aus komplett unterschiedlichen Materialien, daher ist es schwierig, allgemeingültige Aussagen für die Reinigung zu treffen. Vorsicht walten lassen solltet ihr aber immer.

Ihr wollt euer Maus-Pad waschen? Denkt lieber zweimal drüber nach!

Falls ihr nicht aufpasst und euer Maus-Pad einer unsachgemäßen Reinigungs-Prozedur unterzieht, kann es passieren, dass ihr es danach kaum noch wieder erkennen könnt. So ist es offensichtlich dem Reddit-User a1000wtp ergangen. Der wollte sein Maus-Pad einfach nur in der Waschmaschine waschen, hatte danach aber keins mehr.

18:03 Das sind eure Gaming-Highlights 2026 - laut Steam

Autoplay

Das Maus-Pad ist nämlich allem Anschein nach einfach in tausend kleine Teilchen zerfallen. Zumindest ein Teil davon, und zwar wohl der, der aus Gummi bestand. Der Rest aus Stoff scheint einigermaßen unbeschadet überlebt zu haben, bringt so aber natürlich auch nichts mehr als Maus-Pad – eher als kleines Tischdeckchen oder so.

Hier könnt ihr euch den Post in seiner ganzen Pracht anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Urheber des Beitrags schreibt dazu nur das Folgende:

"Public Service Announcement: Steckt eure Maus-Pads nicht in die Waschmaschine. Ich werde mich mit dieser Entscheidung noch für Monate herumschlagen. Ich finde jetzt schon überall im Haus Stücke."

Wie konnte das passieren? Die Frage lässt sich leider nicht ohne Weiteres beantworten. Wenn wir Geld setzen müssten, würden wir aber einfach mal darauf tippen, dass es sich hierbei um ein recht stark in die Jahre gekommenes Maus-Pad handelte, bei dem schlicht und ergreifend irgendwann die Weichmacher im Gummi versagt haben.

Das kommt immer mal wieder vor und betrifft unterschiedliche Gummi-, Plastik- oder Kunststoff-Teile. Mir persönlich ist beispielsweise schon einmal die Schuhsohle von uralten Wanderschuhen vom Fuß gefallen, nachdem ich sie das erste Mal seit vielen Jahren tragen wollte. Das ursprünglich einmal biegsame Gummi war erst hart, dann porös geworden und anschließend in seine Einzelteile zerfallen.

Wollt ihr also euer Maus-Pad waschen, solltet ihr zunächst einmal nachschauen, was der Hersteller für Angaben zur Reinigung macht. Manche Maus-Pads sind durchaus zum Waschen in der Waschmaschine geeignet, aber nur bei bestimmten Temperaturen und im Schonwaschgang. Manche dürfen aber auch nur mit der Hand und ausschließlich in kaltem Wasser gereinigt werden.

Aber selbst wenn ein Maus-Pad den Hersteller-Angaben zufolge theoretisch durchaus in die Waschmaschine gesteckt werden darf, kann es natürlich vorkommen, dass die Gummi- und Kunststoffteile schon ihren Geist aufgegeben haben. Auch das solltet ihr genau überprüfen, sonst habt ihr am Schluss womöglich genau so eine Sauerei wie dieser arme Reddit-User hier.

Was für ein Maus-Pad nutzt ihr und wie haltet ihr es mit der Reinigung davon?