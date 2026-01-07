Das sind eure Gaming-Highlights 2026 - laut Steam

Zum Jahreswechsel hüllen sich die meisten großen Studios natürlich noch in Schweigen, mit welchen Blockbustern sie 2026 die Konkurrenz planieren wollen, aber besonders nach den Game Awards zeichnen sich bereits erste Meilensteine ab. Und wenn wir uns eure meistgewünschten Spiele auf Steam anschauen, dann ergibt sich ein ziemlich klares Bild: Auf die folgenden 15 PC-Neuerscheinungen freut ihr euch am meisten.

Wichtig: Die auf Steam gelisteten Spiele bilden natürlich nicht die Gesamtheit aller spannenden neuen Titel für 2026 ab. Wir würden uns mal aus dem Fenster wagen, dass GTA 6 auch von ein paar Leuten da draußen herbeigesehnt wird, aber Stand jetzt ist es eben auf Steam noch nicht verfügbar.