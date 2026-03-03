Resident Evil Requiem schafft großen Meilenstein und reiht sich neben Clair Obscur ein - schlägt dabei sogar BG 3 und The Witcher 3

Mit 9.5 Userscore auf Metacritic steht Resident Evil Requiem aktuell auf einer Stufe mit Clair Obscure.

Resident Evil Requiem sollte eigentlich den Abschluss der aktuellen Storyline darstellen, aber für viele fühlt sich der Titel so an, als hätte Capcom endlich die Formel geknackt, wie sie Horror und Action ideal miteinander verbinden können. Das kommt bei Spieler*innen sehr gut an. So gut, dass der Titel gerade auf Metacritic durch die Decke geht.

Auf Augenhöhe mit Clair Obscur

Auf Metacritic steht das neue Horror-Abenteuer aktuell bei einem Userscore von 9,5 – und teilt sich damit die Spitzenposition mit Clair Obscur: Expedition 33, dem wohl besten Spiel des Jahres 2025.

Damit lässt Requiem einige der größten Namen der Spielegeschichte hinter sich. Titel wie Baldur’s Gate 3, The Witcher 3, Metal Gear Solid, Silent Hill 2, alle Zelda-Teile oder Chrono Trigger liegen im direkten Userscore-Vergleich weit abgeschlagen hinter Resident Evil Requiem.

Rekordstart für die Serie

Auch abseits von Wertungen läuft es für Capcom. Auf Steam feierte Requiem den erfolgreichsten Launch der gesamten Resident-Evil-Reihe. Zeitweise waren doppelt so viele Spieler gleichzeitig online wie beim Remake von Resident Evil 4.

In Teilen der USA war zudem die physische Version kurzzeitig ausverkauft – ein selten gewordenes Phänomen im digitalen Zeitalter.

Warum kommt Requiem so gut an?

Mit Leon S. Kennedy kehrt einer der beliebtesten Protagonisten der Serie zurück. Gleichzeitig sorgt der neue Charakter Grace Ashcroft mit den Horror-Passagen in einem Sanatorium für Erinnerungen an das beklemmende Baker-Anwesen aus Resident Evil 7. Die Mischung aus klassischem Survival-Horror, moderner Inszenierung und gezielten Action-Highlights scheint den Nerv vieler Fans zu treffen.

Kritik gibt es dennoch. Mit einer Spielzeit von rund 8 bis 12 Stunden im ersten Durchgang gehört Requiem nicht zu den längsten Serienteilen. Für viele scheint das aber kein K.O.-Kriterium zu sein. In zahlreichen Nutzerbewertungen wird das straffe Tempo sogar ausdrücklich gelobt.

Ob der Userscore langfristig auf diesem Niveau bleibt, wird sich zeigen. Userscores können schließlich schnell kippen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels war etwa "Disneys Cory in the House" für Nintendo DS das drittbestbewertete Spiel auf Metacritic beim User-Score – schlicht, weil die Community Spaß daran hatte, den Wert nach oben zu treiben.

Wie ordnet ihr Requiem ein – verdienter Meilenstein oder zu viel Euphorie kurz nach Release?