Joel und Ellie zeigen sich in The Last of Us Part 1 auf dem PC wohl nicht von ihrer Schokoladenseite.

The Last of Us Part 1 ist wirklich nur sehr selten witzig – zumindest normalerweise. Aber der frisch veröffentlichte PC-Port steckt voller Bugs und Glitches, die dem Drama eine unfreiwillige, extrem komische Note verleihen. Da sieht Ellie plötzlich aus wie Crash Bandicoot mit den buschigsten Augenbrauen der Welt oder eine Diskussion wird so heiß geführt, dass plötzlich alle klatschnass sind.

In The Last of Us ist keine Zeit für Augenbrauen zupfen und Friseurtermine

Ein besonders kurioser Grafikfehler verpasst Ellie und Joel einen skurrilen Comic-Look. Die Haare, Gesichter und Augenbrauen erinnern an grobe Anime-Charaktere oder frühe 3D-Modelle vom Schlage eines Crash Bandicoot auf der PS1.

Von seinen Freund*innen wird Joel auch liebevoll 'Die Braue' genannt (Quelle: imgur.com/a/Zx8OPg4).

Aber irgendwie ist es natürlich auch klar, dass während der Pilzzombie-Apokalypse für Körperpflege wenig Zeit bleibt.

Ellie sieht aus, als hätte sie es etwas mit dem Permanent Makeup übertrieben (Quelle: imgur.com/a/Zx8OPg4).

PC-Version macht aus dem harten Drama einen bunten Pilztrip der anderen Sorte

Irgendwas stimmt mit diesen Pilzen auf jeden Fall nicht. Wir sind uns nicht ganz sicher, was es ist. Aber irgendwie pulsiert plötzlich alles so schön bunt...

Eigentlich achtet Joel immer sehr gut darauf, sich eben nicht mit dem Cordyceps zu infizieren. Aber vielleicht sieht es ja so oder so ähnlich aus, wenn es dann doch passiert?

Wir haben jedenfalls nicht das Geringste gegen diese netten Neon-Farbtupfer in der sonst doch eher gedeckt gehaltenen Palette von The Last of Us Part 1 einzuwenden.

TLOU auf dem PC: So verkommt selbst die traurigste Szene zu einem absoluten Witz

Direkt am Anfang von The Last of Us Part 1 wird schon die ganz große Emotions-Keule ausgepackt. Die Szene mit Joel und Sarah gehört zum schlimmsten, was ihr so in Videospielen erleben könnt. Allerdings nehmen diese Glitches hier dem Ganzen ein kleines bisschen die Wucht. Stattdessen müssen wir lachen, obwohl wir wissen, was da gleich kommt.

Hitzige Diskussion: Wenn in der TLOU-Cutscene plötzlich alle pitschnass durchgeschwitzt sind

Mein persönlicher Favorit: Es wirkt einfach zum Schreien komisch, wie hier in dieser Story-Zwischensequenz nach und nach alle plötzlich nass werden. So nass, dass die Klamotten triefen und es an den Figuren nur so herunter tropft. Da sie drinnen sind, muss es sich dabei um Schweiß handeln.

Der Klassiker: Charaktermodelle glitchen wild durch die Gegend

Tess ist in dieser Szene wirklich sehr unruhig. Geradezu hibbelig, die Gute. Vielleicht hat sie zu viel Cola getrunken?

Last, but not least, regen sich natürlich auch viele Spieler*innen über die Schwierigkeiten rund um den PC-Port von The Last of Us Part 1 auf, die außerhalb des eigentlichen Spiels liegen. Da wären zum Beispiel die jetzt schon legendären "Gebäude-Shader" aka die Shader, die ewig lange brauchen, aufgebaut zu werden, ehe ihr überhaupt ins Spiel springen könnt.

In der deutschsprachigen PC-Version wurde das "Building Shaders" nämlich lustigerweise einfach mit "Gebäude-Shadern" übersetzt. Immerhin gab es so schon einmal direkt etwas zu lachen, während noch darauf gewartet werden muss, dass es endlich losgehen kann. Wie wir jetzt wissen, hat der Spaß da aber noch lange nicht aufgehört.

Welches ist euer Lieblings-Bug? Versucht ihr auch gerade, die PC-Version zu spielen und falls ja, wie läuft's bei Euch?