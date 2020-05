Das Actionspiel Perfect Dark aus dem Jahr 2000 besaß seltsamerweise keine Cheat-Codes. Obwohl diese beim Quasi-Vorgänger so gut angekommen waren. Wie sich 20 Jahre später herausstellte, hatte der Entwickler sie versehentlich gelöscht.

Wo sind die Cheats? Eigentlich sollte das im Jahr 2000 für das N64 erschienene Actionspiel Perfect Dark ähnliche sogenannten "Push Button"-Cheatcodes wie der Quasi-Vorgänger GoldenEye 007 bekommen. Immerhin kamen diese Cheats bei den Fans sehr gut an und es machte großen Spaß, das Actionspiel damit erneut durchzuspielen.

Als Perfect Dark dann erschien, gab es keine Cheats. Das empfanden viele Spieler als enttäuschend. Jetzt enthüllte der ehemalige Entwickler Beau Chesluk gegenüber Nintendolife zum 20. Jubiläum des Shooters, was passiert war:

"Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich zu entschuldigen. Während der Zeit, als wir es von 8 MB auf 4 MB reduzieren mussten, suchten wir nach Code zum Löschen und ich fand diese Datei von GoldenEye, in der jemand alle Button-Cheats eingegeben hatte. Und ich dachte: "Oh, es gibt keine Button-Cheats, das muss alt sein." Also habe ich es gelöscht. Es tut uns leid. Es tut mir sehr leid."