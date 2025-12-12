Amazons eigene Soundbar ist ein Preis-Leistungs-Knüller und noch bis Weihnachten reduziert

Eine Soundbar mit Dolby Atmos für unter 200 € – das ist nicht nur extrem selten, sondern einer der besten Weihnachts-Deals, die ihr gerade auf Amazon machen könnt.

Elias Mohr, GamePro Deals
12.12.2025 | 16:06 Uhr


Soundbars gibt es inzwischen wie Sand am Meer und auch in sämtlichen Preiskategorien. Da fällt die Wahl durchaus etwas schwerer, vor allem, wenn man nicht zu viel Geld ausgeben möchte. Da kommt dieses Angebot von Amazon gerade recht: Ihre Fire TV Soundbar Plus mit Dolby Atmos und DTS:X gibt es jetzt für weit unter 200€.

Soundbars mit Dolby Atmos sind selten so günstig

Amazon bietet euch mit der Fire TV Soundbar Plus ein starkes Gesamtpaket: Neben drei Lautsprecher-Kanälen verfügt sie auch über einen integrierten Subwoofer, der dem Sound eine ordentliche Prise Bass hinzufügt. Die Klangbühne ist extrem weit und lässt euch gut ins Geschehen abtauchen. Surround-Sound ist dank Dolby Atmos ebenfalls vorhanden, doch da die Soundbar keine upfiring Speaker hat, fällt der 3D-Effekt schwächer aus, als bei beispielsweise der Bose Smart Ultra.

Ein kleiner Blick ins Innere der Preis-Leistungs-Soundbar von Amazon. Ein kleiner Blick ins Innere der Preis-Leistungs-Soundbar von Amazon.

Besonders glänzt die Soundbar bei Filmen und Serien. Denn dank des Dialog-Verstärkers werden Tonspuren mit gesprochenen Worten von anderen Spuren isoliert und gezielt verstärkt. So könnt ihr alles klar und deutlich verstehen und Explosionen scheppern mit ordentlicher Wucht. Wer ein kostengünstiges Upgrade für das eigene Heimkino sucht, findet gerade nichts Besseres.

Ebenfalls reduziert und die perfekte Kombi: der Amazon Fire TV Stick

Die Amazon Fire TV Soundbar Plus ist denkbar einfach angeschlossen und ist auch in der Bedienung sehr einfach gehalten. Es gibt nicht zig verschiedene Anschlüsse, sondern mit HDMI, USB und optischem Eingang alles, was man braucht, um die Soundbar mit dem Fernseher zu verbinden. Auch eine Verbindung per Bluetooth ist möglich.

Wenn ihr die Amazon Soundbar Plus mit einem Fire TV Stick 4K verbindet, spart ihr gerade doppelt Wenn ihr die Amazon Soundbar Plus mit einem Fire TV Stick 4K verbindet, spart ihr gerade doppelt

Natürlich könnt ihr die Soundbar an jeden TV anschließen und verwenden. Es ist aber praktischer, sie zusammen mit einem Amazon Fire TV Stick zu nutzen, weil ihr dann euren Fernseher und eure Soundbar mit derselben Fernbedienung steuern könnt. Glücklicherweise ist momentan der Fire TV Stick 4K Max um fast 50% reduziert. Schlagt also am besten gleich doppelt zu und einem Film-Marathon über die Feiertage steht absolut nichts mehr im Weg.

