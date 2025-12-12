So nah am Fotorealismus war noch kein PS5-Spiel: Den schönsten Wald, den die Konsole zu bieten hat, gibt's jetzt im Top-Angebot!

Dieses PS5-Spiel zeigt eindrucksvoll, was mit der Konsole grafisch möglich ist.

Gerade könnt ihr euch eines der schönsten PS5-Spiele überhaupt günstig im Angebot schnappen: Den in vielerlei Hinsicht ungewöhnlichen Geheimtipp könnt ihr jetzt bei Amazon in der Limited Edition mit zahlreichen Extras (darunter ein schickes Steelbook und das digitale Artbook) im Angebot abstauben und bezahlt dabei 60 Prozent weniger, als euch im PlayStation Store die Standard-Version kosten würde. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots, der Preis kann sich also jederzeit ändern. Falls ihr noch mehr günstige PS5-Spiele bei Amazon abstauben wollt, solltet ihr mal einen Blick auf die aktuellen Bestseller werfen. Dort findet ihr unter anderem Astro Bot für 29,99€ und Gran Turismo 7 für 19,99€:

Der schönste Wald der PS5: Das ist der prachtvolle Geheimtipp!

1:49 Fotorealismus auf der PS5: Dieses Spiel mit Hammergrafik sieht täuschend echt aus

Autoplay

Es geht hier um Empire of the Ants, in dem ihr als Ameise 103.683 eine vom Untergang bedrohte Ameisenkolonie zu neuer Macht führt. Die ungewöhnliche Mischung aus Echtzeitstrategie, Simulation und Erkundungsspiel lässt euch den gefährlichen Wald erforschen und mit eurer Ameisen-Armee gewaltige Schlachten schlagen, wobei ihr stets selbst in der Third-Person-Perspektive über die Schlachtfelder krabbelt und dabei Befehle an eure Truppen gebt.

Dieses Taktik-Gameplay ist zwar nicht wahnsinnig komplex, funktioniert aber erstaunlich gut und auch die Steuerung mit dem Controller geht leicht von der Hand. Das offensichtlichste Highlight des Spiels ist aber die hervorragende Grafik: Dank Unreal Engine 5 sehen sowohl die Waldlandschaften als auch die toll animierten Tiere schlicht fantastisch aus. So nah dran an tatsächlichem Fotorealismus war bislang noch kein PS5-Spiel.

Nicht nur der Wald, sondern auch die Insekten in Empire of the Ants sehen fantastisch aus.

Die etwa 20 Stunden lange Solo-Kampagne bietet eine Menge Abwechslung: Wir führen nicht nur Krieg gegen andere Ameisenstämme, sondern machen beispielsweise Jagd auf Glühwürmchen, eskortieren eine Schnecke oder bekommen es mit einer aus Ameisensicht riesigen Spinne sowie diversen Insekten wie Käfern und Schmetterlingen zu tun, die mal mehr und mal weniger friedliebend sind.

Daneben gibt es auch Online-Multiplayer, der ebenfalls Spaß macht, ein Jahr nach Release allerdings nicht mehr allzu gut besucht ist. Zum derzeitigen Preis lohnt sich Empire of the Ants aber ohnehin allein schon für den Singleplayer, nicht nur wegen der tollen Grafik, sondern auch, weil das Ameisen-Taktikspiel sowohl beim Setting als auch beim Gameplay erfrischend anders ist als so ziemlich alles andere, was ihr auf der PS5 spielen könnt.