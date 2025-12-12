90 Punkte im GameStar-Test: Dieses Spiel setzt einen geliebten Klassiker der 90er würdig fort – Jetzt für PS5 im Top-Angebot abstauben!

Mit diesem Spiel hat ein Klassiker aus dem Jahr 1999 endlich die Fortsetzung bekommen, die ihr verdient hat.

Rückeroberung eines ganzen Landes: Das ist die PS5-Fortsetzung des 90er-Hits!

Es geht hier um Jagged Alliance 3, mit dem der gerade hierzulande beliebte Klassiker Jagged Alliance 2 nach zahlreichen Spin-offs (von denen die meisten eher mäßig gelungen waren) endlich einen vollwertigen Nachfolger bekommen hat. Wie im Original übernehmt ihr erneut die Kontrolle über eine Söldnertruppe, die ihr nicht nur verwaltet, sondern auch in spannenden Rundentaktik-Gefechten im XCOM-Stil ins Gefecht führt.

Eure Aufgabe ist es, die Nation Grand Chien von einer paramilitärischen Gruppe zu befreien und an die legitime Regierung zurückzugeben. Dazu stellt ihr ein Team aus Söldnern zusammen, die allesamt über ganz unterschiedliche Fähigkeiten verfügen, und erobert das Land Region für Region zurück, wobei ihr auf der Übersichtskarte selbst entscheidet, wo ihr als Nächstes angreift.

In den rundenbasierten Gefechten habt ihr jede Menge taktische Optionen.

Ihr müsst dabei stets darauf achten, genügend Rohstoffe und Waffen zu bergen, um euren Feldzug fortsetzen zu können. Da die feindlichen Truppen sich währenddessen ebenfalls bewegen, fühlt sich die Kampagne (die übrigens auch im Koop spielbar ist) deutlich dynamischer an als etwa bei XCOM 2, wo ihr nur beschränkte Wahlmöglichkeiten habt. Auch die Team-Verwaltung ist weit komplexer, weshalb man sich als Neuling etwas einarbeiten muss. Dafür bekommt man umso mehr Tiefgang geboten.

In den Gefechten kommt nicht nur eine reiche Auswahl verschiedener Schusswaffen wie Sturm- und Scharfschützengewehre zum Einsatz. Es gibt auch Waffen mit großem Zerstörungsradius wie Raketenwerfer, Granaten oder Mörser, die sogar die Mauern von Gebäuden wegsprengen und dadurch Deckungsmöglichkeiten zerstören können. Ansonsten bekommt ihr hier die üblichen Elemente des Genres wie Overwatch-Modus und Trefferwahrscheinlichkeiten geboten.

Alles in allem ist Jagged Alliance 3 für Fans der Reihe auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Aber auch Neueinsteiger, die ein Herz für komplexe Rundentaktik haben und sich von einer Vielzahl verschiedener Systeme nicht gleich überfordern lassen, sollten spätestens jetzt zum Schnäppchenpreis von 11,50€ mal einen Blick riskieren.