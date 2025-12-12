90 Punkte im GameStar-Test: Dieses Spiel setzt einen geliebten Klassiker der 90er würdig fort – Jetzt für PS5 im Top-Angebot abstauben!

  • Anzeige

Dieser Nachfolger eines gerade in Deutschland beliebten Klassikers aus dem Jahr 1999 hat im GameStar-Test stolze 90 Punkte abgestaubt. Jetzt gibt es das Spiel in der PS5-Version zum absoluten Top-Preis!

12.12.2025 | 17:04 Uhr


Mit diesem Spiel hat ein Klassiker aus dem Jahr 1999 endlich die Fortsetzung bekommen, die ihr verdient hat. Mit diesem Spiel hat ein Klassiker aus dem Jahr 1999 endlich die Fortsetzung bekommen, die ihr verdient hat.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt die hervorragende Fortsetzung eines Klassikers aus dem Jahr 1999 im Top-Angebot schnappen. Das Spiel, das im Test des Strategie-Veteranen Martin Deppe bei GameStar eindrucksvolle 90 Punkte abgestaubt hat, bekommt ihr dort jetzt in der PS5-Version für nur noch 11,50€, während die digitale Variante im PlayStation Store noch immer 59,99€ kostet. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Laut Shopseite läuft das Angebot noch bis zum 21. Dezember, sofern es nicht vorher ausverkauft ist. Übrigens hat Amazon gerade noch eine ganze Reihe weiterer Schnäppchen für PS5 zu bieten. Hier nur eine kleine Auswahl:

Rückeroberung eines ganzen Landes: Das ist die PS5-Fortsetzung des 90er-Hits!

Video starten 2:40 Jagged Alliance 3 im Gameplay-Trailer

Es geht hier um Jagged Alliance 3, mit dem der gerade hierzulande beliebte Klassiker Jagged Alliance 2 nach zahlreichen Spin-offs (von denen die meisten eher mäßig gelungen waren) endlich einen vollwertigen Nachfolger bekommen hat. Wie im Original übernehmt ihr erneut die Kontrolle über eine Söldnertruppe, die ihr nicht nur verwaltet, sondern auch in spannenden Rundentaktik-Gefechten im XCOM-Stil ins Gefecht führt.

Eure Aufgabe ist es, die Nation Grand Chien von einer paramilitärischen Gruppe zu befreien und an die legitime Regierung zurückzugeben. Dazu stellt ihr ein Team aus Söldnern zusammen, die allesamt über ganz unterschiedliche Fähigkeiten verfügen, und erobert das Land Region für Region zurück, wobei ihr auf der Übersichtskarte selbst entscheidet, wo ihr als Nächstes angreift.

In den rundenbasierten Gefechten habt ihr jede Menge taktische Optionen. In den rundenbasierten Gefechten habt ihr jede Menge taktische Optionen.

Ihr müsst dabei stets darauf achten, genügend Rohstoffe und Waffen zu bergen, um euren Feldzug fortsetzen zu können. Da die feindlichen Truppen sich währenddessen ebenfalls bewegen, fühlt sich die Kampagne (die übrigens auch im Koop spielbar ist) deutlich dynamischer an als etwa bei XCOM 2, wo ihr nur beschränkte Wahlmöglichkeiten habt. Auch die Team-Verwaltung ist weit komplexer, weshalb man sich als Neuling etwas einarbeiten muss. Dafür bekommt man umso mehr Tiefgang geboten.

Jagged Alliance 3 im Nachtest: Das beste Taktikspiel des Jahres ist jetzt noch besser geworden
von Martin Deppe
Jagged Alliance 3 im Nachtest: Das beste Taktikspiel des Jahres ist jetzt noch besser geworden

In den Gefechten kommt nicht nur eine reiche Auswahl verschiedener Schusswaffen wie Sturm- und Scharfschützengewehre zum Einsatz. Es gibt auch Waffen mit großem Zerstörungsradius wie Raketenwerfer, Granaten oder Mörser, die sogar die Mauern von Gebäuden wegsprengen und dadurch Deckungsmöglichkeiten zerstören können. Ansonsten bekommt ihr hier die üblichen Elemente des Genres wie Overwatch-Modus und Trefferwahrscheinlichkeiten geboten.

Alles in allem ist Jagged Alliance 3 für Fans der Reihe auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Aber auch Neueinsteiger, die ein Herz für komplexe Rundentaktik haben und sich von einer Vielzahl verschiedener Systeme nicht gleich überfordern lassen, sollten spätestens jetzt zum Schnäppchenpreis von 11,50€ mal einen Blick riskieren.

90 Punkte im GameStar-Test: Dieses Spiel setzt einen geliebten Klassiker der 90er würdig fort – Jetzt für PS5 im Top-Angebot abstauben!

