Cosplayer verkörpert Garp aus One Piece perfekt und Fans lieben es mehr als die Netflix Version

Vizeadmiral Garp von der Marine ist eine der prominentesten Figuren in One Piece. Nicht nur läuft er den Strohhut-Piraten konstant über den Weg, er spielt als dessen Großvater auch eine wichtige Rolle in der Erziehung von Ruffy – auch wenn er Ruffys piratischen Ambitionen nicht unbedingt zustimmt, aber trotzdem auf seine eigene Art seinen Neffen unterstützt. Diese Dynamik zwischen den beiden und einen etwas tieferen Einblick in Garps Charakter wurde uns in der Live-Action-Adaption von One Piece gezeigt.

Wie auch Garp im Manga und Anime für seinen Charakter für Wellen schlägt, so sorgt auch dieses großartige Cosplay von TikToker solomon_taisa für Schlagzeilen in den sozialen Netzwerken.

Tiktoker verkörpert Garp in einem Cosplay perfekt

TikToker solomon_taisa stellt dabei nicht nur den Look von Garp perfekt dar, sondern trifft auch dessen Persönlichkeit auf den Punkt. Hier unten könnt ihr das Cosplay sehen:

Mit über eine Millionen Likes ist das Cosplay in den Sozialen Medien viral gegangen und die Fans lieben es. Kommentaren zufolge sind einige Fans sogar der Meinung, dass diese Verkörperung von Garp besser ist als die Adaption von Netflix.

Hier sind einige der Kommentare von Fans der Serie unter den Video:

Es ist also unschwer zu erkennen, dass solomon_taisa Garp perfekt verkörpert und nun tausende Fans für sich gewonnen hat. Auch wir sind stark beeindruckt von diesem Cosplay.

Was ist One Piece und wo könnt ihr es anschauen?

One Piece handelt von der Geschichte des jungen Monkey D. Ruffy, mit seiner Crew in See sticht, um der nächste Piratenkönig zu werden. Dabei erlebt er mit seiner Bande namens Strohhut-Piraten eine Reihe von Herausforderungen und Abenteuern.

Den One Piece Anime könnt ihr auf Crunchyroll verfolgen und umfasst aktuell 1090 Folgen, die jeweils 24 Minuten lang sind. Die erste Staffel der Live-Action-Adaption mit 8 Folgen, die jeweils zwischen 50 und 60 Minuten lang sind, könnt ihr auf Netflix schauen.

Was ist eure Meinung zu diesem Garp Cosplay und wer sind eure Lieblings-Nebencharaktere in One Piece?