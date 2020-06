Persona 4 für PC angeteast - Neue Hoffnung für PS4 & Switch?

Wer das eigentlich PS Vita exklusive Rollenspiel Persona 4 Golden auch auf dem PC erleben will, der könnte in dieser Woche noch eine Überraschung erleben. Denn auf Steam sind Banner und Icon für das RPG aufgetaucht und die Website Gematsu berichtet, dass der Release schon am 13. Juni erfolgen soll.

PC-Version ist sehr wahrscheinlich: Einen weiteren Hinweis auf den Release lieferte die Website des Kopierschutz-Herstellers Denuvo. Denn dort tauchte Persona 4 Golden kurzzeitig in der Liste der unterstützten Titel auf. Wenn das Rollenspiel also erscheint, dann offenbar mit Denuvo-Kopierschutz.

Persona 4 auf dem PC

Vermutlich wird Persona 4 Golden am Wochenende während der PC Gaming Show angekündigt und dann direkt für PC veröffentlicht. Doch was ist mit Versionen für PS4 und Nintendo Switch? Bisher gibt es keine Hinweise auf eine solche Version. Mit dem Release der PC-Version darf aber auf weitere Umsetzungen gehofft werden.

Highschool-Kids als Detektive: In Persona 4 übernehmt ihr die Rolle eines Schülers, der ein Jahr lang den Schulalltag an der Highschool in der Kleinstadt Inaba durchlebt. Doch dort geht es nicht mit rechten Dingen zu. Denn schon bei eurer Ankunft kommt es zu einem Mord.

Mit euren Freunden macht ihr euch auf, herauszufinden, was vor sich geht und kommt dabei einem mysteriösen TV-Sender auf die Spur, der als eine Art Schnittstelle zwischen dieser und einer anderen Dimension dient.

Persona 4 ist ein gigantisches Rollenspiel mit einer faszinierenden Story, interessanten Charakteren und spannenden, rundenbasierten Kämpfen. Die bisher PS Vita exklusive Golden-Version des eigentlich schon 2008 für die PS2 erschienenen Rollenspiels bietet neue Charakteren und weitere Aufgaben, welche die Geschichte erweitern.