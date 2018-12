Persona 5 für die Switch? - Das sagt Nintendo zum Gerücht

Ja ist denn heut schon Weihnachten? Naja, nicht ganz, denn noch handelt es sich bei dem Release von Persona 5 für die Switch um ein Gerücht.

So soll laut der Seite NintendoSoup, die sich auf einen Übersetzer und Schreiber des beliebten JRPGs bezieht, die Ankündigung für die Switch-Version am gleichen Tag erfolgen, an dem Persona-Charakter Joker per DLC in Super Smash Bros. Ultimate erscheint.

Super Smash Bros. Ultimate

Persona 5-Held als Kämpfer bestätigt

Wann erfolgt die Ankündigung? Das lässt sich aktuell noch nicht genau sagen. Der Tag an dem Joker sein Debüt in Super Smash Bros. feiert, ist bislang noch nicht bekannt. Wir rechnen jedoch mit einem Release des DLC-Kämpfers Anfang 2019.

Laut Gerücht befindet sich Persona 5 bereits seit 2017 für die Switch in der Entwicklung und soll inklusive von Fans gewünschten Zusatzinhalten erscheinen. Was damit gemeint ist, ist nicht bekannt.

Das sagt Nintendo zum Gerücht

Nintendo hat sich in Form von Nintendo Amerika-Präsident Reggie Fils-Aime bereits zum Gerücht geäußert.

In einem Interview mit den Kollegen von IGN gibt es wie nicht anders zu erwarten keine Bestätigung für Persona 5 auf der Switch, seine Aussage lässt jedoch Raum für Spekulationen.

"Ihr wisst, ich kann das nicht kommentieren. Nochmal, aus unserer Perspektive haben wir es bereits deutlich gemacht. Wir wollen die besten Spiele für unsere Plattform. Die besten Spiele, die besten Entwickler."

Es besteht Hoffnung, nach einem klaren "Nein" klingt diese Aussage von Fils-Aime nämlich nicht. Da Persona 5 zu den besten Spielen der aktuellen Generation gehört und Nintendo die besten Spiele für seine Plattform will, ist ein Release für die Switch nicht ausgeschlossen.

Bereits in der Vergangenheit hat Nintendo Spiele von Persona-Entwickler Atlus auf seinen Konsolen veröffentlicht.

Würdet ihr euch über einen Release von Persona 5 auf der Switch freuen?