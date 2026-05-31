Persona 6: Release, Trailer, Plattformen und mehr - Alles wichtigen Infos und Gerüchte zum kommenden RPG

Persona 6 soll angeblich ein grünes Farbschema bekommen. (© Shigenori Soejima, Atlus)

Mit Persona 5 ist der letzte Hauptableger der Reihe vor inzwischen 10 Jahren erschienen. Zeit also für eine Fortsetzung, wie viele Fans finden. Bislang wurde Persona 6 zwar noch nicht enthüllt, aber bereits 2017 hatte Entwickler Atlus in einer Jobausschreibung davon gesprochen, dass der sechste Teil den Vorgänger übertreffen solle. (via GamingBolt)

Wir fassen alle bekannten Infos und Gerüchte zu Persona 6 zusammen. Hier könnt ihr zu den einzelnen Seiten springen:

Letztes Update am 31. Mai 2026: Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de und wurde jetzt mit neuen Informationen ergänzt und angepasst.

Release: Wann erscheint Persona 6?

Wie bereits erwähnt wurde Persona 6 noch gar nicht offiziell enthüllt. Entsprechend gibt es auch noch kein festes Releasedatum. Aktuellen Leaks und Gerüchten auf der chinesischen Social Media-Seite RedNote zufolge soll der langersehnte Ableger im September 2027 erscheinen (via X-User ReignStation).

Es bleibt abzuwarten, ob Persona 6 einen offiziellen Auftritt beim kommenden Summer Games Fest, der gamescom oder den Games Awards dieses Jahr hinlegen wird und das mutmaßliche Release-Datum bestätigt.

Plattformen: Kommt Persona 6 für PS5, Xbox und Nintendo Switch?

Auch hier gibt es noch keine offizielle Info. Traditionell erscheinen Hauptableger der Reihe zuerst auf PlayStation-Konsolen, allerdings hat Atlus seine Strategie in den letzten Jahren geändert. Während Persona 5 noch exklusiv für PS3 und PS4 war, kam die überarbeitete Version auch für Xbox One, Series X/S und Nintendo Switch raus. Und auch Persona 3 Reload landete direkt zum Release auf Xbox.

Gut möglich also, dass Persona 6 nicht exklusiv für PS5 erscheint, sondern auch auf Xbox und Nintendo Switch 2 landet.

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Autoplay

Gibt es einen Trailer für Persona 6?

Nein, bislang gibt es noch keine Trailer oder offizielles Bildmaterial. Hier müssen wir uns also noch ein wenig länger gedulden.

Mehr Informationen zur möglichen Story und Leaks zum Look des neuen Protagonisten findet ihr auf den nächsten Seiten.