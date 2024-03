Eines der am sehnlichsten erwarteten RPGs soll laut Insider-Angaben für die Switch 2 erscheinen

Persona 5 Strikers zählt zu den vielen Spielen, die seit Persona 5 erschienen sind, aber auf Persona 6 warten trotzdem noch viele Fans.

Persona 5 zählt zu den am bestbewertetsen RPGs überhaupt, ist aber schon vor sieben Jahren erschienen. Kein Wunder also, dass Fans sehnsüchtig auf Persona 6 warten. Genau dieses Warten könnte bald ein Ende haben, aber es gibt sogar noch mehr gute Nachrichten.

Laut Insider-Infos soll das nächste Persona nämlich nicht nur für die PS5, sondern auch für Xbox Series S/X und die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Persona 6 kommt angeblich für die Switch 2 und das womöglich schon relativ bald

Okay, zugegeben: Der geneigte Fan könnte durchaus den Eindruck gewinnen, dass es in letzter Zeit nicht unbedingt an Spielen aus dem Persona-Kosmos mangelt. Immerhin erscheinen gefühlt jedes Jahr Spinoffs, Neuauflagen, Re-Releases und andere Ableger oder werden zumindest angekündigt.

Wir hätten da zum Beispiel Persona 5 Royal, Persona 5 Scramble, Persona 5 Strikers, Persona 3 Reload oder Persona 5 Tactica im Angebot.

Trotzdem: Wann kommt Persona 6? Mit Persona 5 ist der letzte Hauptteil der Videospielreihe nämlich schon 2017 erschienen. Das bedeutet, dass Fans seit sieben Jahren auf eine richtige Fortsetzung warten. Langsam, aber sicher werden sie ungeduldig.

Nun könnte es aber bald soweit sein: Angeblich soll Persona 6 (oder wie auch immer es dann heißt) im Jahr 2025 erscheinen. Es könnte aber auch 2026 werden:

Für diese Plattformen: Laut dem relativ verlässlichen und meist sehr gut informierten Insider @MbKKssTBhz5 soll das nächste große Haupt-Persona auch für die kommende Nintendo Switch 2 geplant sein.

Zusätzlich zur PS5 und den Xbox-Konsolen Series S/X. Wie es mit dem PC aussieht, wissen wir nicht, aber auch hier wirkt eine Veröffentlichung sehr wahrscheinlich.

Freut euch nicht zu früh! Selbstverständlich solltet ihr das Ganze hier mit äußerster Vorsicht genießen. Immerhin wurden bisher weder Persona 6 noch die Nintendo Switch 2 offiziell angekündigt.

Geschweige denn, dass wir schon einen offiziellen Release-Termin für die Konsole oder das Spiel hätten. Haltet eure Vorfreude also am besten noch etwas im Zaum, bis wir mehr wissen.

Aber da kommt noch mehr: Persona-Entwicklerstudio Atlus schraubt wohl nicht nur an Persona 6, sondern noch an einigen anderen Ablegern. Unter anderem soll sich ein Persona-Spiel mit dem gesamten Cast aus allen bisherigen Titeln in Entwicklung befinden, neben dem Gacha-Titel Persona 5: The Phantom X für iOS und Android. Dann gibt es da aber natürlich auch noch Metaphor: ReFantazio, das diesen Herbst für Xbox Series, PS4/PS5 und PC erscheint, wenn alles klappt.

Auf welches Spiel der Persona-Entwickler*innen freut ihr euch aktuell am meisten?