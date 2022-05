PS Plus Collection: Eines der besten RPGs aller Zeiten fliegt morgen raus, holt es euch schnell

Morgen verlässt das erste Spiel die PS Plus Collection, nämlich Persona 5. Und falls ihr euch das RPG noch nicht heruntergeladen habt, dann spitzt jetzt mal die Ohren: Lasst es euch bloß nicht entgehen!

Wann fliegt Persona 5 aus der PS Plus Collection? Am 11. Mai 2022 (diesen Mittwoch)

Wichtige Anmerkung: In der PS Plus Collection findet ihr die Original-Version von Persona 5 und nicht die erweiterte und leicht verbesserte Royal-Edition. Nichtsdestotrotz, auch bei der Ursprungsfassung handelt es sich um ein fantastisches RPG.

Darum solltet ihr Persona 5 unbedingt spielen

Hier könnt ihr euch den Gameplay-Trailer zu Persona 5 ansehen:

Genre: RPG

RPG GamePro-Wertung: 92

Darum geht's: Mit Persona 5 erwartet euch ein Mix aus JRPG, Dungeon-Crawler und Life-Sim. Dabei begleitet ihr die Phantom Thieves, eine bunte Truppe aus Highschool-Schülern und -Schülerinnen, die sich nachts durch Dungeons schlagen und mit ihren Personas (monsterartige Schutzgeister) rundenbasierte Kämpfe austragen. Tagsüber müsst ihr hingegen die Schulbank drücken, eure Noten in die Höhe schrauben und die Beziehungen zu euren Teammitgliedern pflegen.

All diese spielerischen Teilstücke greifen in Persona 5 wunderbar ineinander und machen geradezu süchtig. Hinzu kommt eine spannende Geschichte und ein einzigartiger Artstyle, der nicht nur stimmig, sondern auch verdammt cool ist. Die Klamotten der Phantom Thieves, die Gegner-Designs, die Menüs, die Musik – Persona 5 ist ohne Zweifel eine Stilikone im RPG-Genre.

Alle weiteren Infos lest ihr in unserem GamePro-Test zu Persona 5.

Kann ich Persona 5 aus der PS Plus Collection dauerhaft "behalten"? Ja. Persona 5 sowie alle anderen Titel der Collection werden so behandelt wie alle herkömmlichen PS Plus-Spiele, heißt: Ihr benötigt eine gültige Mitgliedschaft, um sie euch in der PS Plus-Sektion des PlayStation Stores herunterladen und um sie auf eurer PS5 spielen zu können.

Die Spiele könnt ihr so lange "behalten" und spielen, solange ihr über ein gültiges Abo für Sonys kostenpflichtigen Service verfügt.

Diese Spiele stecken außerdem in der PS Plus Collection

Die PS Plus Collection ist eine Sammlung von (aktuell noch) 20 Titeln, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt, wenn ihr ein aktives PS Plus-Abo habt und eine PS5 besitzt. Neben Persona 5, das ihr euch aktuell noch herunterladen könnt, erwarten euch außerdem Klassiker wie The Last of Us, Days Gone oder Bloodborne.

Eine Liste aller 20 Spiele der PS Plus-Collection findet ihr hier.

Welche Spiele der PS Plus Collection müsst ihr noch nachholen?