Personality-Quiz zu Suicide Squad - Welches Mitglied der Taskforce X ist das richtige für dich?

Um was geht’s in Suicide Squad? Im Spiel hat der außerirdische Superschurke Brainiac Metropolis angegriffen. Er verwandelte die Bewohner in groteske Monster und sogar die Helden der Justice League wurden von seinen psionischen Kräften überwältigt. Jetzt sind sie groteske Zerrbilder ihrer einstigen Heldenhaftigkeit und führen sich wie die schlimmsten Schurken auf.

Da niemand von den “Guten” mehr übrig ist, werden die übelsten Schurken im Rahmen der “Task Force X” aus der Arkham-Anstalt zeitweise freigelassen. Diese vier Schurken sollen jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen und dabei die Justice League sowie Brainiac beseitigen. Als Lohn winken Haftnachlässe, verweigern sie ihren “Dienst”, so sprengt man ihnen per Fernzünder die Rübe weg. Was soll da schon schiefgehen?

Wie spielt sich das? Im Game ist die Squad immer als Team unterwegs. Die anderen Mitglieder der Truppe werden entweder von der KI oder von euren Freunden im Koop kontrolliert. Wenn ihr mögt, könnt ihr also das Spiel auch komplett solo spielen und jederzeit zwischen den vier Anti-Helden wechseln.

Welcher der vier Halunken passt zu euch?

Im Spiel könnt ihr nahtlos zwischen den vier Teammitgliedern wechseln und so die jeweiligen Vorteile kombinieren und Nachteile ausgleichen. Die Mitglieder der Suicide Squad sind:

Harley Quinn: Eine irre Spaßmacherin und Akrobatin, die einst die Geliebte des Jokers war.

Eine irre Spaßmacherin und Akrobatin, die einst die Geliebte des Jokers war. Deadshot: Ein professioneller Attentäter und der beste Schütze der Welt

Ein professioneller Attentäter und der beste Schütze der Welt King Shark: Ein gigantischer, humanoider Hai mit enormen Kräften und entwaffnender Naivität.

Ein gigantischer, humanoider Hai mit enormen Kräften und entwaffnender Naivität. Captain Boomerang: Ein abgehalfterter Schurke aus Australien, der tödliche Bumerangs wirft.

Doch wer von den Vieren passt am besten zu euch? Dazu haben wir ein Personality-Quiz vorbereitet, mit dem ihr euren optimalen Anti-Helden findet. Viel Spaß!

Wie gut die abgedrehten Mitglieder der Squad zu euch passen, erfahrt ihr am 2. Februar, wenn das Spiel für PS5, Xbox Series S/X sowie den PC erscheint. Weitere Infos zu Suicide Squad: Kill the Justice League findet ihr hier.