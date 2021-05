PES 2021 eFootball Cup - Macht mit und gewinnt fantastische Preise [Anzeige]

Was ist das für ein Turnier? Der Jochen Schweizer eFootball Cup läuft seit dem 03. Mai 2021 und lässt Spieler in der aktuellen Fußballsimulation Pro Evolution Soccer 2021 auf der PlayStation 4 gegeneinander antreten. Insgesamt finden acht Qualifikations-Turniere statt - für Italien, England, Frankreich, die Niederlande, Österreich, die Türkei und Deutschland.

Die Qualifier sind bereits im vollen Gange. Auch im DACH-Bereich stehen noch zwei Turniere an:

Am 15.05.2021 ab 19:00 Uhr wird der Qualifier für Österreich ausgespielt

Am 20.05.2021, ebenfalls ab 19:00 Uhr, wird um die Qualifikation in Deutschland gespielt.

Bis zu 64 Spieler pro Qualifikationsturnier können im direkten Duell gegeneinander antreten, um die Finalisten auszuspielen. Die insgesamt 16 Finalisten treffen dann in zwei K.O.-Turnieren aufeinander, um die drei besten Spieler der Turniere zu bestimmen.

Diese Top 3 müssen dann noch ein letztes Mal ran. Das Trio spielt im Punktesystem untereinander den Gewinner aus: Für einen Sieg gibt es drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Wer nach den Spielen gegen seine zwei Kontrahenten die meisten Zähler auf dem Konto hat, gewinnt.

Link zum YouTube-Inhalt

Darum solltet ihr mitmachen: Abgesehen von einem spannenden Wettbewerb bietet der Jochen Schweizer eFootball Cup einige starke Preise. Die Sieger der Qualifier dürfen sich mit dem Hisense H55U8QF LED TV (55 Zoll) auf einen neuen Fernseher freuen.

Die Zweitplatzieren dürfen auf ein Abenteuer in der Jochen Schweizer Arena vorbeischauen: Hier gibt es einen "Surf & Fly"-Gutschein zu gewinnen. Der lässt euch erstmal auf die Indoor-Surfanlage der Arena, bevor es in den Windtunnel für einen Flug in die Höhe geht.

Überhaupt lohnt sich alleine das Teilnehmen schon, wenn ein Besuch der Arena für euch interessant ist: Dann gibt es nämlich einen Gutschein für das Multiplayer-VR-Erlebnis "Hologate".

Also: Trainiert eure Pässe und Torabschlüsse und meldet euch unter www.jochen-schweizer-esports.de für den Jochen Schweizer eFootball Cup an.