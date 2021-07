Es ist offiziell: PES wird komplett Free2Play und wechselt seinen Namen

Es gab bereits einige Gerüchte, doch jetzt macht es Konami offiziell: PES ist ab sofort Free2Play. Und nicht nur das, die Serie heißt auch nicht mehr PES. Der bisherige Namenszusatz eFootball ist ab sofort der Titel der Fußballsimulation. Und auch sonst ändert sich einiges - gehen wir die Liste durch (via IGN).

Der Name: Pro Evolution Soccer aka PES aka eFootball PES (aka Winning Eleven) heißt jetzt nur noch eFootball.

Die Engine: Konamis hauseigene Fox-Engine hat ausgedient, und eFootball basiert auf der Unreal Engine 4. Hierdurch soll eine einzige Version für alle Plattformen möglich gemacht werden. PES Mobile ist also ebenfalls passé.

Das Gameplay: Ähnlich wie EA mit HyperMotion in FIFA 22, bietet auch eFootball eine neue Bewegungstechnologie. Motion Matching soll vier Mal so viele Animationen möglich machen und so flüssigere Spielzüge ermöglichen.

Und hier seht ihr eFootball in Aktion:

Wann erscheint eFootball? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, aber eFootball soll im Frühherbst für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC kommen. Später sollen noch Versionen für Android und iOS folgen. Crossplay ist geplant, in vollem Umfang aber erst ab Winter

So funktioniert das neue Geschäftsmodell

eFootball ist Free2Play, das heißt ihr braucht keinen Cent um das Spiel herunterzuladen und zu starten. Zudem ist der Titel digital-only, Kopien auf Datenträgern gibt es also nicht mehr.

Gerade bei einer jährlich erscheinenden Fußballsimulation, bei der sich häufig nur Kleinigkeiten ändern und Kader erneuert werden, kann das durchaus Sinn ergeben. Anstatt alle zwölf Monate eine Vollversion auf den Markt zu schmeißen, ist eFootball eine Plattform, die regelmäßig kostenlose Updates erhält.

Das bekommt ihr für lau: Zu Beginn könnt ihr wohl nur Freundschaftsspiele mit insgesamt neun Vereinen austragen, darunter der FC Bayern München, Juventus Turin und der FC Barcelona.

Weitere Inhalte folgen: Im Herbstverlauf sollen dann zwei weitere Spielmodi folgen: Online-Leagues und "Team Building Mode". Bei Letzterem könnte es sich um den Karrieremodus handeln. Zudem gibt es einen Battle Pass, der vermutlich auch eine Bezahlversion haben wird. Wie und wann neue Mannschaften hinzugefügt werden, ist bisher nicht bekannt.

Hier ist Konamis Roadmap zu eFootball:

Weitere Informationen sollen Ende August folgen. Eventuell sehen wir eFootball also auf der Gamescom 2021.

Die offizielle Bestätigung seitens Konami kam nur wenige Tage nach der Ankündigung von FIFA 22. Zufall oder nicht, der Konkurrenzkampf dürfte auf Grund der unterschiedlichen Herangehensweisen extrem interessant werden.

Bisher hieß es immer besseres Gameplay (PES) gegen Lizenzen und Budget (FIFA). In diesem Jahr heißt es aber auch Free2Play gegen 80-Euro-Vollversion (auf PS5 und Xbox One X/S). Schon in einigen Wochen werden wir sehen, wer sich hier durchsetzen kann.

Was haltet ihr von Konamis neuem Ansatz mit eFootball?