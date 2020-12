eFootball PES 2021: Kostenlose Lite-Version erschienen

eFootball PES 2021 hat in diesem Jahr nicht den ganz großen Sprung gewagt und keine großen Änderungen eingeführt. Stattdessen blieb es bei kleineren Anpassungen, weswegen Konami auch nicht den Vollpreis verlangte. Und jetzt müsst ihr sogar erst einmal gar nichts bezahlen, denn ihr dürft mit der Free2Play-Version PES 2021 Lite in die spannenden Matches reinschnuppern.

Was steckt in PES 2021 Lite?

Die kostenlose Version steht euch per Download für PS4, Xbox One und PC zur Verfügung.

Ihr dürft dann den myClub-Modus erleben. Mit diesem ist es möglich ein Team zu gründen, einen Manager einzustellen und die Mannschaft zum Sieg zu führen. Dabei handelt es sich um einen der beliebtesten Modi des Fußball-Spiels.

Ebenfalls mit dabei ist der "PvP Matchday"-Modus. In diesem spielt ihr historische Fußballspiele nach. Zwar dürft ihr nicht online kicken, dafür aber mit einem Kumpel an derselben Konsole.

Spannend ist zudem, dass nun die 2020-21 Season von eFootball Open Tournament beginnt. Egal, auf welcher Konsole ihr spielt oder, ob ihr auf einem mobilen Gerät unterwegs seid oder auch, wenn ihr die Lite-Version nutzt, könnt ihr euch jetzt online qualifizieren. Denkt ihr, dass ihr es draufhabt? Dann beweist es in PES 2021.

Ein guter Einblick in die Vollversion: So bekommt ihr einen guten Einblick in PES 2021 und vielleicht gefällt es euch so gut, dass ihr euch dann die Vollversion holen wollt. Auch einfach mal so für zwischendurch lohnt sich die Lite-Version. Und dann müsst ihr nicht mal etwas dafür bezahlen.

PES 2021 ist dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar.

Probiert ihr PES 2021 Lite aus? Welche Erwartungen habt ihr an die kostenlose Version?