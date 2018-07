PES vs. FIFA - Konami-Verantwortlicher kritisiert EA für Ultimate Team

Knapp zwei Monate vor Veröffentlichung der diesjährigen Ableger der PES- und FIFA-Serien hat Konamis Senior Director Brand und Business Developement Jonas Lygaard EA für deren Ultimate Team-Modus in FIFA kritisiert.

Dem Kicker sagte Lygaard am Rande der PES League-Weltmeisterschaften in Barcelona, dass sich "EA dazu entschieden habe, mit dem Ultimate Team-Modus einen anderen Weg (als Konami) zu gehen". FUT sei "davon getrieben, Konsumenten dazu zu bringen, soviel Geld wie möglich auszugeben".

Hintergrund der Kritik ist der Ansatz von EA, die Spieler in den eigenen eSport-Wettbewerben mit den Ultimate Team- und damit eigens zusammengestellten (bzw. -gekauften) Mannschaften antreten zu lassen. Bei Konami und PES dagegen spielen die Wettbewerber mit den "normalen" Teams.

Active Touch, dynamische Taktiken, härtere Zweikämpfe

Diese Gameplay-Neuerungen stecken in FIFA 19

Damit spricht Lygaard, der selbst fünf Jahre lang für EA tätig gewesen ist, ein Thema an, für das EA auch von der FIFA-Community schon seit längerem angegangen wird. Die Meinung vieler: Nur wer einiges an Geld investiert, hat eine Chance, an der Global Series teilzunehmen.

Trotz aller Kritik hat sich Fifa Ultimate Team seiner Einführung zum beliebtesten Modus in den FIFA-Spielen entwickelt und wird auch in FIFA 19 enthalten sein. EAs Fußballspiel erscheint am 28. September, PES 2019 bereits vier Wochen früher am 30. August.

Was haltet ihr von Jonas Lygaards Statement?

Quelle: kicker.de