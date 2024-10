Piccolo-Schauspieler aus dem ultraschlechten Film Dragonball Evolution hat in DB Super klammheimlich einen Charakter vertont, um sich mit den Fans zu versöhnen

Dragonball Evolutions "Piccolo" hat einen richtigen Redemption Arc hinter sich.

Es ist kein Geheimnis, dass Dragonball Evolution als eine der schrecklichsten Live-Action-Adaptionen eines Mangas beziehungsweise Animes gilt. Dass einer der Schauspieler als Synchronsprecher zum Franchise nach vielen Jahren zurückgekehrt ist, hingegen schon.

So leistete Piccolos Schauspieler aus Dragonball Evolution Genugtuung

Der Schauspieler hinter Piccolo aus Dragonball Evolution, James Marsters, hat neulich in einem Interview mit Michael Rosenbaum über seine Rolle in der Realverfilmung gesprochen. Dabei hat er unter anderem zugegeben, dass er regelmäßig an Conventions für sein Mitwirken an der misslungenen Adaption kritisiert wurde.

Diese Kritik war unter anderem der Grund dafür, dass er Jahre später nochmals zum Franchise in der Rolle von Zamasu zurückgekehrt ist – und das nicht nur als englischsprachiger Synchronsprecher für einen anderen Charakter, sondern auch unter einem neuen Namen. Ab Minute 07:50 äußert sich Marsters übersetzt wie folgt über seine Entscheidung:

„Als ich die Chance bekommen habe, in Dragon Ball Super zu sein, dachte ich mir: Okay, lass mich diesen kleinen Trick ausprobieren und einen falschen Namen verwenden, sodass ich den Menschen – ausschließlich auf Conventions – sagen kann: ‚Ich bin tatsächlich Zamasu in Dragon Ball Super und das ist – nur für dich – eine Entschuldigung für den Film [Dragonball Evolution]‘.“

Die Idee ist Marsters laut eigenen Angaben durchaus gelungen, weil er angibt, dass sie auf Anklang gestoßen sei und die Fans seine eigene Art der Entschuldigung als Wiedergutmachung akzeptieren konnten.

Deutlich besser als Dragonball Evolution kommt der neue Anime Dragon Ball Daima an – in diesem Trailer könnt ihr euch einen eigenen Eindruck davon machen:

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Autoplay

Die Idee von James Marsters ist so einfallsreich, dass wir seine Versöhnung mit den Fans nur zu gut nachvollziehen können. Falls ihr euch berechtigterweise fragt, unter welchem Namen der Schauspieler beziehungsweise Synchronsprecher in Dragon Ball Super mitwirkt, dann können wir euch verraten, dass er als David Gray die Sprechrolle von Zamasu übernimmt.

Jetzt sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Könnt auch ihr “Piccolo“ verzeihen?