Pikmin 4-Gameplay enthüllt knuffigen Hundebegleiter, Eis-Pikmins und mehr

Pikmin 4 hat endlich einen Release-Termin. Aber das war noch nicht alles: Bei der Nintendo Direct-Show von gestern Abend wurde auch ein neuer Gameplay-Trailer zum kommenden Switch-Titel gezeigt. Der verrät schon eine ganze Menge über das, was uns Neues im Spiel erwartet.

Pikmin 4 hat einen neuen Trailer, der jede Menge frische Details liefert

Darum geht's: In Pikmin 4 steuern wir wie in den Vorgängern eine kleine Meute an pflanzenartigen Wesen, den Pikmins. Denen geben wir indirekt Befehle, und die erledigen dann alle möglichen anstehenden Aufgaben für uns – in erster Linie Umgebungsrätsel.

Am besten seht ihr euch erst einmal den brandneuen Trailer zu Pikmin 4 an:

Was ist zu sehen? Eine ganze Menge. Vor allem stoßen aber die folgenden Einzelheiten auf großes Interesse bei alteingesessenen und komplett neuen Pikmin-Fans:

Der Hundebegleiter Oatchi: Er hilft uns beim Einrennen bestimmter Hindernisse, trägt uns und unsere Pikmins übers Wasser, kann schwere Gegner verschieben und vieles mehr.

Eis-Pikmins! Die Pikmins in Pikmin 4 kommen in verschiedensten Farben und Formen daher. Beispielsweise können genug der putzigen Eis-Wesen ganze Teiche einfrieren, was neue Wege eröffnet. Gegner lassen sich natürlich auch einfrieren.

Ein Tag-Nacht-Zyklus? Der Trailer scheint auch darauf hinzudeuten, dass wir im neuesten Pikmin-Teil womöglich einen Wechsel der Tageszeiten und damit Tag und Nacht erleben könnten.

Neue Gegner: Selbstverständlich erwarten uns auch neue Gegnertypen in Pikmin 4.

Dungeons? Einige Szenen lassen erahnen, dass wir in Pikmin 4 womöglich auch wieder Dungeons erkunden und unsicher machen können.

Was noch alles bei der Nintendo Direct gezeigt und angekündigt wurde, erfahrt ihr in unserer GamePro-Übersicht dazu:

Release-Datum steht endlich fest: Eigentlich sollte Pikmin 4 bereits im Jahr 2021 erscheinen. Daraus ist aber bekanntermaßen nichts geworden. Dafür wissen wir jetzt nach der Direct von gestern Abend endlich, wann es dann wirklich soweit ist. Am 27. Juli kommt das Spiel für die Nintendo Switch.

Was hat euch aus dem Gameplay-Trailer von Pikmin 4 am besten gefallen?