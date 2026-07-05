Diese legendäre Kindheits-Heldin kennt ihr wahrscheinlich alle - jetzt bekommt sie 57 Jahre nach ihrem ersten Film eine neue Serie mit 52 Folgen

Pippi Langstrumpf hat ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd und bekommt bald eine neue Serie spendiert.

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Jonas Herrmann
05.07.2026 | 17:30 Uhr

Besonders die Filme mit Inger Nilsson dürften viele Menschen kennen. (Bild: Wikimedia Commons) Besonders die Filme mit Inger Nilsson dürften viele Menschen kennen. (Bild: Wikimedia Commons)

Satte 57 Jahre nach der ersten Serienadaption feiert Astrid Lindgrens Kinderbuchheldin Pippi Langstrumpf demnächst ein Comeback. Die neue Animationsserie wird von den Studios gemacht, die zuletzt den Bären Paddington auf die große Leinwand gebracht haben.

Pippi Langstrumpf kehrt zurück

Wie Variety berichtet, wurden dabei direkt 52 Folgen der neuen Serie bestellt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass so ziemlich alle Geschichten aus der Buchvorlage auch in der neuen Show erzählt werden. Der Produktionsstart soll im Oktober 2026 sein.

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Die Serie entsteht in Zusammenarbeit von Studiocanal und Heyday Films, die zuletzt auch die Paddington-Filme zusammen produziert haben. Daneben sind auch noch die Astrid Lindgren Company und die Firma Submarine an dem Projekt beteiligt.

Geschrieben wird die Serie von der preisgekrönten Drehbuchautorin Sara Daddy, die unter anderem auch "The Night Before Christmas in Wonderland" und "Olga Da Polga" geschrieben hat.

Ein neues Kapitel für Pippi: Erst im vergangenen Jahr wurde das 80. Jubiläum des ersten Pippi-Langstrumpf-Buchs von Astrid Lindgren gefeiert. Neben den Büchern dürfte vor allem die Realverfilmung mit Inger Nilsson in der Rolle der Pippi aus den späten 60er- und frühen 70er-Jahren vielen in guter Erinnerung geblieben sein. Ende der 90er-Jahre gab es zudem eine Zeichentrickserie, die in Deutschland im ZDF ausgestrahlt wurde.

Die Geschichte ist dabei im Kern immer die gleiche: Das neunjährige Mädchen Pippi hat Sommersprossen und rote Haare, die zu zwei abstehenden Zöpfen geflochten sind. Sie wohnt ohne ihre Eltern, dafür aber zusammen mit einem Äffchen und einem Pferd in einem großen Haus.

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Die beiden Nachbarskinder Tommy und Annika sind ganz fasziniert von Pippi und zusammen erleben die Kinder eine Reihe von lustigen und ungewöhnlichen Abenteuern. Später geht das Trio dann auch zusammen auf große Reisen.

Wann die neue Serie erscheint und wo sie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch unbekannt. Laut Variety steht auch ein Kinofilm rund um Pippi Langstrumpf im Raum. Hier sei aber noch nicht entschieden, ob es ebenfalls ein animierter Film oder eine Realverfilmung werden soll.

Was meint ihr dazu? Freut ihr euch auf die neue Serie?

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