Sammler räumt den Dachboden seiner Eltern auf und findet einen alten Pokémon-Schatz – weil er als Kind nie damit spielen durfte, ist der jetzt tausende Euro wert

Das ist nur eine der beiden Kisten, die voller Pokémon-Schätze stecken. (Bild: Reddit/user/QuackImADuck158)

Es ist der ewige Diskussionspunkt unter Pokémon TCG-Fans: Behandelt man die Karten als potenziell wertvolle Sammelgegenstände oder eben doch als Spielkarten, die – wie der Name schon sagt – zum Spielen da sind?



Vor 30 Jahren dürften sich die meisten Kids um solche Fragen noch nicht geschert haben. Manch Elternteil dagegen schon, wie die Geschichte dieses Fans zeigt. Er durfte als Kind mit seinen eigenen Karten nicht spielen, hat dafür jetzt aber eine absurd wertvolle Sammlung.

"Die sind absolutes GOLD"

Als Kind wird sich Redditor QuackImADuck158 wohl ordentlich geärgert haben, dass er oder sie nicht mit den eigenen Pokémon-Karten spielen durfte. Wie der User berichtet, hat sein Vater Münzen gesammelt und deshalb auch die Pokémon-Karten als Sammelgegenstand betrachtet – weshalb sie direkt in einen Hefter gewandert sind und nicht angefasst werden durften.

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Jetzt hat der User seine alte Sammlung wiedergefunden, als er seinen Eltern geholfen hat, deren altes Haus auszuräumen. An viele Teile der Sammlung hatte sich die Person wohl selbst nicht mehr erinnert. Kein Wunder, wenn sie scheinbar knapp 30 Jahre lang unangetastet geschlummert hat.

Hier sind gleich zwei Kisten dabei, die mit alten Pokémon-Karten prall gefüllt sind, darunter mehrere besonders wertvolle First Edition-Karten, also der erste Druck.

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Beim Klicken durch die Bilder entdecken wir gleich mehrere ziemlich wertvolle Karten, die mit offiziellem Grading und in perfektem Zustand teils richtig, richtig wertvoll sind. Darunter (Preise via Price Charting):

Blaine's Lavados 1st Edition - bis 7.399 US-Dollar (rund 6465 Euro)

- bis 7.399 US-Dollar (rund 6465 Euro) Lugia 1st Edition , von denen gleich drei in der Sammlung sind - bis 72.249 US-Dollar (rund 63.130 Euro)

, von denen gleich drei in der Sammlung sind - bis 72.249 US-Dollar (rund 63.130 Euro) Skaraborn 1st Edition - bis 714.071 US-Dollar (rund 12.295 Euro)

- bis 714.071 US-Dollar (rund 12.295 Euro) Meganium 1st Edition - bis 28.000 US-Dollar (rund 24.466 Euro)

- bis 28.000 US-Dollar (rund 24.466 Euro) Pichu 1st Edition - bis 33.436 US-Dollar (rund 629.216 Euro)

- bis 33.436 US-Dollar (rund 629.216 Euro) Blaine's Glurak 1st Edition - bis 16.470 US-Dollar (rund 14.391 Euro)

- bis 16.470 US-Dollar (rund 14.391 Euro) Dunkles Glurak - bis 8.822 US-Dollar (rund 7.708 Euro)

- bis 8.822 US-Dollar (rund 7.708 Euro) Tornupto 1st Edition - 20.281 US-Dollar (rund 17.721 Euro)

Und das ist nur ein Teil der beachtlichen Sammlung. Selbst komplett ohne offizielles Grading sind einige dieser Karten um die 1.000 US-Dollar wert.

Würde der Fan sie verkaufen, hätte er wohl erstmal für eine Weile ausgesorgt. Das scheint er aber zumindest aktuell gar nicht vorzuhaben. Wie er in seinem Post schreibt, suche er nicht nach Angeboten oder dem Wert der Karten, sondern wollte seine Sammlung einfach einmal mit der Community teilen und ein klein wenig angeben.

Nachdem er so lange warten musste, seine Karten anfassen zu dürfen, sei ihm das auch vergönnt.

Welche Karte aus der allerersten Edition ist heute euer Favorit?

