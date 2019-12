Elex 2? - Piranha Bytes kündigt "neues RPG" im nächsten Jahr an

Piranha Bytes, die Entwickler von Gothic, Risen und Elex, haben bekannt gegeben, dass ihr nächstes Rollenspiel im kommenden Jahr enthüllt wird. Damit reagiert das deutsche Studio auf die derzeit spielbare Demo eines möglichen Gothic-Remakes.

Mit der Neuauflage haben sie nämlich nichts zu tun. Dafür ist THQ Nordic Barcelona verantwortlich. Stattdessen arbeite das gesamte Team an einem eigenen Projekt. Dass es sich dabei um Elex 2 handelt, ist zwar noch nicht offiziell bekannt, aber sehr wahrscheinlich.

1/4 We at Piranha Bytes are currently working high motivated with the entire team on a new RPG. At the moment we are focused on our own work, because we develop RPGs with passion and are looking forward to show you our own game. The announcement is scheduled for 2020!