THQ Nordic kauft Piranha Bytes und hat 80 Spiele in Arbeit

Der europäische Publisher THQ Nordic vergrößert sich noch weiter. Das Unternehmen gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass das Entwicklerstudio Piranha Bytes aufgekauft wurde. Damit liegen die Rechte von Gothic, Risen und Elex nun beim neuen Besitzer. Zusammen mit möglichen Projekten des neu erworbenen Studios sind damit derzeit 80 Spiele (Stand: Ende März) in Arbeit, von denen 48 noch nicht angekündigt sind.

Letztere beinhalten auch ein neues AAA-Spiel von 4A-Games, den Entwicklern hinter Metro: Exodus. Ganz schön viel Info auf einmal, deswegen noch einmal der Reihe nach.

Piranha Bytes gehört nun zu THQ Nordic

Der Kauf beinhaltet sowohl das Studio, als auch alle Rechte an den entsprechenden Marken. CEO Lars Wingefors zeigt sich zuversichtlich und zufrieden mit der bisherigen Arbeit des Entwicklers aus Essen.

"Piranha Bytes ist eines der ikonischsten deutschen Entwicklerstudios und die kreativen Köpfe hinter den RPGs Gothic, Risen und aktuell Elex. Die drei starken Marken haben sich als erfolgreich erwiesen und werden eine großartige Ergänzung unseres Portfolios. "

Wirklich überraschend kommt diese Übernahme nicht. Piranha Bytes hat bereits viel Erfahrung mit dem schwedischen Publisher, da Elex bereits über THQ Nordic veröffentlicht wurde. Auch die Risen-Spiele erschienen unter Deep Silver, deren Dachorganisation Koch Media ist, welches wiederum 2018 von THQ Nordic aufgekauft wurde.

Das nächste Piranha Bytes-Spiel, das bisher noch nicht enthüllt wurde, wächst also in einem gewohnten Publisher-Umfeld. Die Chancen stehen sehr gut, dass Elex 2 kommen wird, da ein Antrag auf öffentliche Fördermittel der EU bereits zugesichert wurde. Offiziell angekündigt ist allerdings noch nichts.

80 Spiele in Arbeit, Neues AAA-Projekt der Metro-Entwickler

Zusätzlich zum Einkauf von Piranha Bytes lässt sich aus dem Finanzbericht zum vergangenen Geschäftsjahr herauslesen, dass der Publisher Ende März 80 Spiele in Arbeit hatte. Davon seien ganze 48 Titel noch nicht angekündigt.

Außerdem bestätigt der Bericht, dass 4A Games, also die Entwickler des Metro-Franchises, derzeit an einem neuen AAA-Spiel arbeiten. Ob es sich dabei um einen weiteren Teil der Reihe handelt, ist nicht klar. Metro: Exodus war jedoch einer der größten Erfolge für den Publisher im vergangenen Jahr.

80 ist ganz schön viel, oder? Nun ist die Zahl 80 eine ordentliche Hausnummer. Möglich wird es dadurch, dass das Unternehmen schon seit längerem fleißig Entwicklerstudios aufkauft. Aktuell liegen die Lizenzen von über 100 Franchises bei THQ Nordic. Dazu gehören Darksiders, Metro, MX vs. ATV, Time Splitters oder Wreckfest.

Viele der Projekte stammen eher von mittelgroßen Studios wie Gunfire Games oder eben Piranha Bytes. Außerdem vereint THQ auch kleinere Projekte unter seiner Flagge, wie zum Beispiel This is the Police oder The Town of Light.

Lieber Mittel als Groß. David Adams von Gunfire Games (Darksiders 3) formulierte das Ziel seines Studios einmal so: "Es sind keine Spiele mit großem Budget, aber es sind trotzdem sehr spaßige Spiele. Das ist eine Nische, die wir füllen wollen" (via Polygon).

Dieses Kredo trifft wohl auf viele Studios von THQ Nordic zu, was dem Publisher ein sehr breites Angebot ermöglicht. Kommende Titel sind beispielsweise Biomutant, Desperados 3 oder die Konsolenfassung von Wreckfest.