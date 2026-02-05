Pókemon TCG-Fan will eigentlich nur ein Passbild machen lassen, kommt dann mit einer Glurak-Karte im Wert von 1.600 Euro nach Hause

Eine seltene Glurak-Karte wie die, um die es hier geht, kann richtig viel Geld wert sein.

Pokémonkarten in Packs und Blistern zu kaufen, ist sowieso schon immer ein sehr gewagtes Unterfangen – meistens bekommt ihr nicht das, was ihr wollt. Momentan sind die Karten dank des seit Jahren stetig wachsenden Hypes aber auch oft schwer zu finden und meistens überteuert. Aber manche Fans haben natürlich trotzdem immer noch Glück.

Pokémon-TCG-Fan kauft zwei Packs und hat gigantisches Glück

Viele Supermärkte in den USA bieten die Booster-Packs deutlich über der eigentlichen Preis-Empfehlung an, und die Leute kaufen sie trotzdem. Genau so war es auch in diesem Fall. Der Reddit-User JaySayyy wollte eigentlich nur bei Staples ein Passbild machen lassen, wurde dann aber von seiner Begleitung auf die Idee gebracht, einfach mal zwei Pokémonkarten-Packs zu kaufen.

Er dürfte es alles andere als bereut haben. Direkt im ersten Pack war nämlich eine wirklich seltene und äußerst wertvolle Karte enthalten: Ein Mega Glurak X Ex #125. Das gute Stück wechselt laut Price Charting selbst ohne Qualitäts-Einstufung schon für über 800 US-Dollar den Besitzer oder die Besitzerin.

Befindet es sich in perfektem Zustand und wurde mit einem PSA 10-Rating gegradet, könnt ihr dafür aber auch 1.900 oder gar 2.000 US-Dollar (umgerechnet zwischen 1600 und 1700 Euro) bekommen.



So sieht die Karte aus:

Da sie frisch aus dem Pack gezogen wurde und direkt danach offensichtlich auch schon in eine Plastikhülle verfrachtet worden ist, dürfte der Zustand ideal sein. Sollte JaySayyy die Karte jetzt einschicken und graden lassen (was natürlich auch nochmal etwas kostet), könnte er den Wert also nochmal ordentlich steigern.

In den Kommentaren wird der Käufer für seinen Glücksgriff natürlich ordentlich beglückwünscht. Gleichzeitig regen sich viele Fans über die absurden Preise auf, die aktuell für Booster-Packs abgerufen werden. In diesem Fall sollte ein einziges schon stolze 8,99 US-Dollar kosten. Diese Preise hat auch der Urheber des Posts nur widerwillig bezahlt:

"Exakt. Der einzige Grund, der mich überzeugt hat, überhaupt ein Pack oder zwei zu kaufen, war, wie unglaublich schwierig es ist, überhaupt irgendwelche Packs in der freien Wildbahn zu finden."

Es habe sich sogar "falsch" angefühlt, zu diesen "Scalping"-Praktiken beizutragen. Der User berichtet, dass es aber zumindest sein einziger entsprechender Kauf gewesen sei.

Auch über die Wahrscheinlichkeiten, Drop-Raten und Verteilungen der wirklich seltenen, wertvollen Karten in den aktuellen Pokémon-Sets wird natürlich eifrig debattiert.

Während einige Menschen tatsächlich meinen, die guten Karten seien ungleichmäßig verteilt (weshalb es sich in diesem Fall angeblich lohnen würde, alle anderen Karten aus dieser Filiale zu kaufen), sind sich die meisten Fans einig, dass die Chancen schlicht verschwindend gering sind.

Was war die coolste Pokémon-Karte, die ihr bisher aus einem Pack gezogen habt?