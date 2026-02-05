Pókemon TCG-Fan will eigentlich nur ein Passbild machen lassen, kommt dann mit einer Glurak-Karte im Wert von 1.600 Euro nach Hause

Die Glücksspiel-Verheißung ist immer dieselbe: Vielleicht hat man ja dieses Mal so gigantisches Glück wie dieser Mensch hier, der eine richtig seltene Karte zieht. Aber die Chancen darauf sind verschwindend gering.

David Molke
05.02.2026 | 19:20 Uhr

Eine seltene Glurak-Karte wie die, um die es hier geht, kann richtig viel Geld wert sein. Eine seltene Glurak-Karte wie die, um die es hier geht, kann richtig viel Geld wert sein.

Pokémonkarten in Packs und Blistern zu kaufen, ist sowieso schon immer ein sehr gewagtes Unterfangen – meistens bekommt ihr nicht das, was ihr wollt. Momentan sind die Karten dank des seit Jahren stetig wachsenden Hypes aber auch oft schwer zu finden und meistens überteuert. Aber manche Fans haben natürlich trotzdem immer noch Glück.

Pokémon-TCG-Fan kauft zwei Packs und hat gigantisches Glück

Viele Supermärkte in den USA bieten die Booster-Packs deutlich über der eigentlichen Preis-Empfehlung an, und die Leute kaufen sie trotzdem. Genau so war es auch in diesem Fall. Der Reddit-User JaySayyy wollte eigentlich nur bei Staples ein Passbild machen lassen, wurde dann aber von seiner Begleitung auf die Idee gebracht, einfach mal zwei Pokémonkarten-Packs zu kaufen.

Video starten 0:53 Neues Pokémon TCG Pocket-Set "Traumhafte Parade" enthüllt

Er dürfte es alles andere als bereut haben. Direkt im ersten Pack war nämlich eine wirklich seltene und äußerst wertvolle Karte enthalten: Ein Mega Glurak X Ex #125. Das gute Stück wechselt laut Price Charting selbst ohne Qualitäts-Einstufung schon für über 800 US-Dollar den Besitzer oder die Besitzerin.

Befindet es sich in perfektem Zustand und wurde mit einem PSA 10-Rating gegradet, könnt ihr dafür aber auch 1.900 oder gar 2.000 US-Dollar (umgerechnet zwischen 1600 und 1700 Euro) bekommen.

So sieht die Karte aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Da sie frisch aus dem Pack gezogen wurde und direkt danach offensichtlich auch schon in eine Plastikhülle verfrachtet worden ist, dürfte der Zustand ideal sein. Sollte JaySayyy die Karte jetzt einschicken und graden lassen (was natürlich auch nochmal etwas kostet), könnte er den Wert also nochmal ordentlich steigern.

In den Kommentaren wird der Käufer für seinen Glücksgriff natürlich ordentlich beglückwünscht. Gleichzeitig regen sich viele Fans über die absurden Preise auf, die aktuell für Booster-Packs abgerufen werden. In diesem Fall sollte ein einziges schon stolze 8,99 US-Dollar kosten. Diese Preise hat auch der Urheber des Posts nur widerwillig bezahlt:

"Exakt. Der einzige Grund, der mich überzeugt hat, überhaupt ein Pack oder zwei zu kaufen, war, wie unglaublich schwierig es ist, überhaupt irgendwelche Packs in der freien Wildbahn zu finden."

Es habe sich sogar "falsch" angefühlt, zu diesen "Scalping"-Praktiken beizutragen. Der User berichtet, dass es aber zumindest sein einziger entsprechender Kauf gewesen sei.

Mehr:
PS5-Spielerin wundert sich über "weißes Pulver", das aus ihrem DualSense kommt - Community sagt: Du spielst zu doll
von David Molke
Battlefield 6-Spieler benutzen Golf Cart als rollende Bombe und schalten damit einen fetten Panzer aus
von Tobias Veltin
ARC Raiders-Fan ist eigentlich PvP-Spieler, trifft dann aber einen sympathischen Neuling und hilft ihm komplett durch eine Runde
von Jonas Herrmann

Auch über die Wahrscheinlichkeiten, Drop-Raten und Verteilungen der wirklich seltenen, wertvollen Karten in den aktuellen Pokémon-Sets wird natürlich eifrig debattiert.

Während einige Menschen tatsächlich meinen, die guten Karten seien ungleichmäßig verteilt (weshalb es sich in diesem Fall angeblich lohnen würde, alle anderen Karten aus dieser Filiale zu kaufen), sind sich die meisten Fans einig, dass die Chancen schlicht verschwindend gering sind.

Was war die coolste Pokémon-Karte, die ihr bisher aus einem Pack gezogen habt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Nioh 3-Spielzeit: Nehmt euch schon mal Urlaub, im Open World-Soulslike solltet ihr euch nicht nur durch die Hauptstory prügeln

vor einer Stunde

Nioh 3-Spielzeit: Nehmt euch schon mal Urlaub, im Open World-Soulslike solltet ihr euch nicht nur durch die Hauptstory prügeln
PS5-Spielerin wundert sich über weißes Pulver, das aus ihrem DualSense kommt - Community sagt: Du spielst zu doll   10  

vor einer Stunde

PS5-Spielerin wundert sich über "weißes Pulver", das aus ihrem DualSense kommt - Community sagt: Du spielst zu doll
Pókemon TCG-Fan will eigentlich nur ein Passbild machen lassen, kommt dann mit einer Glurak-Karte im Wert von 1.600 Euro nach Hause

vor einer Stunde

Pókemon TCG-Fan will eigentlich nur ein Passbild machen lassen, kommt dann mit einer Glurak-Karte im Wert von 1.600 Euro nach Hause
Battlefield 6-Spieler benutzen Golf Cart als rollende Bombe und schalten damit einen fetten Panzer aus

vor 2 Stunden

Battlefield 6-Spieler benutzen Golf Cart als rollende Bombe und schalten damit einen fetten Panzer aus
mehr anzeigen