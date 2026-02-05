ARC Raiders-Fan ist eigentlich PvP-Spieler, trifft dann aber einen sympathischen Neuling und hilft ihm komplett durch eine Runde

ARC Raiders produziert immer wieder spannende oder herzerwärmende Geschichten, die man so in einem Multiplayer-Shooter kaum erwarten würde. Ein sonst eiskalter PvP-Spieler hat sich etwa durch die Stimme eines Kindes erweichen lassen.
PvP-Fan bringt es nicht fertig, Vater zu erledigen
Die Geschichte stammt vom Reddit-User "enta3k", der ARC Raiders laut eigener Aussage sonst immer "aggressiv" spielt. Er pfeift also auf die "freundliche" Community und legt sich am liebsten direkt mit anderen Spieler*innen an.
Kürzlich hat er aber ein Match erlebt, in dem er eine ganz andere Erfahrung gemacht hat, wie er in einem Post erzählt. Auf der Map "Buried City" ist ihm dabei ein Raider direkt vor die Flinte gelaufen. Er hatte schon angelegt und wollte gerade abdrücken, als er es sich doch anders überlegte.
Der Raider hatte nämlich sein Mikrofon angeschaltet und darüber war offenbar im Hintergrund ein kleines Kind zu hören. Statt den Dad zu erledigen, bietet der User dem anderen also seine Hilfe an, die der offenbar auch dringend nötig hatte.
Link zum Reddit-Inhalt
Selbst die kleinsten Drohnen scheinen eine echte Herausforderung für den Gamer-Dad zu sein, es lässt sich kaum erklären, wie er in einer solchen PvP-Lobby gelandet ist. Der User hilft ihm, überlässt ihm auch noch guten Loot und begleitet ihn zum Ausgang.
Am Ende ist er froh, dass er keinen Dad abgeballert hat, der nur entspannt ein bisschen Spaß haben wollte.
In den Kommentaren melden sich viele User, die sich ebenfalls als "Gamer-Dads" bezeichnen und ARC Raiders als das perfekte Spiel für den Feierabend loben. Ein User schreibt beispielsweise:
"Nach einem Tag, an dem die Kinder mich gebraucht haben, möchte ich einfach nur mit Fremden abhängen und Spaß haben."
"Gamer-Moms" sind dabei natürlich genauso willkommen in freundlichen Lobbys. Es gibt aber auch andere Sichtweisen. Ein User erzählt etwa, dass er bereit für "sweaty PvP" sei und wohl hauptsächlich ballern will, sobald die Kinder im Bett liegen.
Wie spielt ihr ARC Raiders?
