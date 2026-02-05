Battlefield 6-Spieler benutzen Golf Cart als rollende Bombe und schalten damit einen fetten Panzer aus

Golf Carts haben gegen Panzer normalerweise keine Chance. Normalerweise.

Panzer sind in Battlefield 6 besonders gefährlich, schließlich halten sie einiges aus und verfügen über ordentlich Feuerkraft. Glücklicherweise gibt es aber auch einige Möglichkeiten, die Panzer auszuschalten.

Eine besonders raffinierte davon: Ein anderes Vehikel mit Sprengstoff volladen, dann auf den Panzer zufahren, rausspringen und die Explosion genießen.

Das war schon in früheren Battlefield-Teilen ein probates Mittel und wird auch in Battlefield 6 gerne genutzt. Bei einem speziellen Vehikel sieht das aber ganz besonders kurios aus.

Golfkart vs. Panzer

Die Rede ist von den Golf Carts, die ihr euch auf der Eastwood-Karte schnappen könnt. Die flinken fahrbaren Untersätze eignen sich nämlich ebenfalls hervorragend als rollende Bomben, wie der Clip beweist, den der X-Kanal von Dexerto geteilt hat.

Das von einem User namens lastdunontheleft aufgenommene Video zeigt zwei Battlefield 6-Spieler*innen, die über die halbe Map tuckern, um dann das mit Sprengstoff ausgestattete Gefährt an einem Panzer effektvoll detonieren zu lassen – und dessen Besatzung ins Verderben zu reißen.

Spannend dabei ist auch, wie knapp die Golf Cart-Crew selbst ein paarmal diesem Verderben entgeht. Denn mehrere Male wird auf das Cart geschossen, die Raketen verfehlen das Vehikel aber jeweils knapp.

Hier könnt ihr euch den Clip anschauen:

Es sind genau diese "Battlefield-Momente", die viele Battlefield 6-Matches auch mehrere Monate nach dem offiziellen Release immer noch auszeichnen.

In den sozialen Netzwerken kursieren regelmäßig außergewöhnliche oder spektakuläre Situationen, auch wir haben bereits über einige davon berichtet.

Auch in Season 2 wird es garantiert wieder einige dieser Battlefield-Momente geben. Der Starttermin ist für den 17. Februar 2026 geplant. Dann wird unter anderem eine neue Map (Contaminated) ins Spiel kommen und ihr könnt eure Runden mit einem Hubschrauber (Little Bird) drehen. Battlefield 6 ist auf der PlayStation 5, der Xbox Series X/S und dem PC erhältlich.