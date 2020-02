Plague Inc könnte wegen Coronavirus aus Chinas App-Store geflogen sein

Plague Inc. steht im chinesischen iOS-App Store nicht mehr zum Download bereit. Das Epidemie-Spiel wurde mit der offiziellen Begründung entfernt, es enthalte illegalen Content. Aber Genaueres gibt es dazu anscheinend nicht. Nun wird vermutet, dass der Titel aufgrund des Coronavirus' rausgeflogen ist.

Plague Inc fliegt in China aus dem iOS-App Store

Wie Entwickler Ndemic Creations auf der eigenen Webseite erklärt, wurde der Indie-Hit Plague Inc. aus dem chinesischen App-Store entfernt. Das liege daran, dass es laut der Cyberspace Administration of China "illegale Inhalte beinhalte".

Was für illegale Inhalte? Das bleibt momentan noch unklar. Möglicherweise stört sich die chinesische Behörde daran, dass Plague INc. nie offiziell für eine Veröffentlichung in China lizensiert wurde. Das vermutet zumindest der Markt-Analyst Daniel Ahmad. Sollte das der Fall sein, wäre es allerdings ziemlich verwunderlich, dass die Cyberspace-Administration nicht explizit diesen Grund nennt.

Es gibt aber noch andere Ideen: Möglicherweise könnte der chinesischen Behörde sauer aufstoßen, dass in Plague Inc der Spiel-Virus immer zuerst in China ausbricht. Oder es gibt allgemeinere Bedenken, dass das Spiel von den Menschen zu ernst genommen werden könnte und so irreführende Ratschläge befolgt werden.

Im Spiel existiert mittlerweile auch die Möglichkeit, gezielt Fake News zu verbreiten, woran sich ebenfalls jemand stören könnte. Allerdings gibt es das Update bereits seit Dezember 2019.

Number 3 could be the most likely reason as the game recently released a 'fake news' update in the iOS version that allows people to create misinformation.



But again, that's just speculation and the CAC hasn't released an official reason just yet. pic.twitter.com/uJnpdLIGjr — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 27, 2020

Die Entwickler von Plague Inc. haben sich in diesem Zusammenhang erst kürzlich selbst zu Wort gemeldet. In einem Statement zum Coronavirus warnen die Macher, dass es sich bei Plague Inc. nur um ein Spiel handelt, das kein wissenschaftliches Modell sei. Die Menschen sollten sich bei ihren offiziellen, lokalen und globalen Gesundheits-Einrichtungen informieren.

